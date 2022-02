ALBA ADRIATICA – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 26 febbraio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei Carabinieri della

Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire la sicurezza dei cittadini nella Val Vibrata.

Nella giornata di ieri è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio che

ha visto il simultaneo impiego di numerose pattuglie.

Oltre ai consueti servizi per il rispetto delle normative anti-Covid i militari hanno

effettuato tre distinte operazioni di servizio finalizzate alla repressione dello spaccio di

droga, a seguito delle quali sono stati deferiti tre individui, tutti ritenuti responsabili del

reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tutte e tre le operazioni sono avvenute ad Alba Adriatica.

In Via Bafile i Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica hanno fermato una giovane

donna in possesso di due dosi di eroina pronte per essere spacciate. La successiva

perquisizione domiciliare ha permesso di trovare presso la sua abitazione materiale per il

taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Nella zona del “Ferro di Cavallo” i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno

sottoposto a controllo un uomo che, alla vista della pattuglia, aveva cercato di allontanarsi in

maniera sospetta. Il predetto, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato

trovato in possesso di 8 dosi di cocaina.

Infine, nella zona del lungomare, i militari dell’Aliquota Operativa hanno sottoposto a

controllo un ragazzo che era appena uscito da un locale, trovandolo in possesso di circa 30

grammi di hashish.

Per tutti gli individui sopra indicati è quindi scattata la denuncia alla Procura della

Repubblica di Teramo.

Nel corso del medesimo servizio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito

alla locale Procura una diciottenne di Nereto. La giovane, introno alle 4 di notte, si è

schiantato con la sua autovettura contro un albero mentre percorreva Via del Vecchio Forte.

La stessa, fortunatamente rimasta illesa dopo l’impatto, è tuttavia risultata positiva all’alcool

test effettuato dai militari intervenuti sul posto. Alla predetta è stata ritirata la patente

di guida.