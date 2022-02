RIPATRANSONE – Amarezza e rabbia in un noto Borgo del Piceno.

Vandali in azione a Ripatransone all’Anfiteatro di Ripatransone, da poco restaurato e riaperto al pubblico nella scorsa estate. Danni all’arredo e nei bagni.

Di seguito la nota di sdegno del sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi diffusa il 22 febbraio.

Questo luogo è di tutti Noi, questo luogo è uno dei più belli della nostra città.

C’è stato tanto lavoro oltre a un consistente impegno economico, pur di farlo tornare fruibile.

Insieme abbiamo condiviso la felicità per la riapertura di questo posto unico.

E’ inconcepibile che qualcuno possa arrivare a fare ciò che è stato fatto. Spero che almeno chi ha devastato questo luogo non sia un concittadino, perché non si può compiere un gesto del genere nel luogo simbolo di Ripatransone e, qualora lo fosse, non è degno di esserlo.