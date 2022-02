SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La famosa burlesquer sambenedettese Veruska Puff torna ad esibirsi all’ estero. E’ tra i protagonisti della prima edizione del Porto Burlesque Festival, che si tiene il 18 febbraio a Porto in Portogallo, presso l’elegante cornice del Cafè Lusitano.

Lo show, selezionato dalla performer Manu De La Roche insieme a tutta la direzione del festival, è il dorato “To You” di ispirazione anni ’30. Previsti anche degli spettacoli di boylesque, la versione del burlesque tutta al maschile.

L’ultima volta della Puff all’estero fu in Polonia a pochi giorni dal lockdown. Al rientro dal Portogallo Veruska Puff si esibirà sabato 26 Febbraio al Gali 6 di San Benedetto del Tronto, in una serata privè ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie, dove porta in scena il suo ultimo show del Bianconiglio. L’ ultima volta della Puff in casa risale a prima della pandemia in Polonia.

“Sono veramente contenta di partecipare a questo evento – dichiara Veruska – persino la stampa nazionale portoghese si sta interessando all’evento. Non vedo l’ora di conoscere gli altri artisti e l’affascinante location in cui ci esibiremo”.

