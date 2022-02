Al via il circuito multisportivo italiano denominato Adriatic Series con nove tappe, da marzo a ottobre: una serie di gare multisportive di triathlon, duathlon, paratriathlon su varie distanze che coinvolgeranno atleti di tutte le età, dai sei anni in su.

Le località sono state scelte dal team organizzatore, la Flipper Triathlon, proprio perché ideali per la specifica tipologia di gara: scenografiche, accoglienti e con la possibilità di creare eventi sicuri e allo stesso tempo divertenti per i partecipanti e gli accompagnatori.

Grazie all’esperienza maturata nel corso delle ultime stagioni, Adriatic Series si pone come il circuito di riferimento in Italia per numero di appuntamenti e per la qualità offerta, con un indice di gradimento notevole da parte di tutti i partecipanti, come evidenziato dai numeri in costante crescita.

Far parte di Adriatic Series significa per le varie località coinvolte poter essere al centro di un progetto che dura tutto l’anno e che per tutto l’anno dà visibilità ai territori, alla cultura, alla storia e alle tradizioni che sanno esprimere.

Il turismo sportivo è lo strumento utilizzato da Adriatic Series per dare ulteriore valore e fornire una vetrina importante nel mondo degli sportivi dediti al multisport, sempre pronti all’avventura e alla scoperta di nuove località.

Il triathlon come strumento per educare, insegnare a tutti, anche ai più giovani, come affrontare le sfide della vita e come godersi il benessere derivante dal vivere intensamente la nostra fantastica riviera Adriatica.

Il comune di San Benedetto sarà assoluto protagonista grazie a due prestigiosi appuntamenti, in apertura e chiusura di Adriatic Series. Si parte il 20 marzo quando si svolgerà infatti la prima tappa del circuito con due gare molto importanti: un duathlon sprint e il campionato italiano di paraduathlon!

Ma non finisce qui perché San Benedetto del Tronto tornerà grande protagonista anche con la Finale di Adriatic Series del 9 ottobre 2022: un triathlon sprint che sancirà la chiusura della serie e assegnerà nella cerimonia delle premiazioni anche i titoli di campioni assoluti e delle varie categorie.

Sito ufficiale: www.adriaticseries.it

Cartella Media: http://bit.ly/flippertri

