Knoflach 6,5 Non viene impegnato moltissimo dall’attacco della Recanatese ma si fa trovare sempre pronto sulle uscite alte e sul tiro di Ferretti al 21′ pt, mantiene inviolata la porta per la terza partita consecutiva.

Alboni 7,5 Il terzino classe 02′ è autore di una buona prova condita dal gol decisivo che valgono tre punti d’oro di cui c’era bisogno. Limita come può un giocatore come Senigagliesi e cerca di proporsi in fase offensiva.

Conson 8 Se i rossoblu hanno vinto è anche grazie alla sua prova imponente al centro della difesa. È un leader nel suo reparto, gioca d’anticipo ed annulla Defendi poi Minnozzi, ogni pallone alto è suo. Non si passa. Viene ammonito al 42′ pt.

Tomas 7,5 Anche il croato compie una gara di grande carattere e si trova in sintonia con i suoi compagni di reparto. Anche lui gioca di anticipo e vince gli scontri aerei.

Pica 6+ Alfonsi lo ripropone come terzino sinistro dopo la gara con il Trastevere, fa bene il suo compito, difende e da supporto alle azioni in attacco ma Ferretti gli crea qualche grattacapo nel primo tempo.

Lulli 7 Nel primo tempo gioca da mediano e lo fa bene, ma nel secondo tempo con l’ingresso di Buono viene spostato ad interno di sinistra. In quella posizione, dove ha giocato per molti anni, mette in difficoltà la difesa avversaria con gli inserimenti e con il pressing sul possesso palla, recuperando a volte molti palloni.

Frulla 6,5 Lotta in mezzo al campo, guadagna molti falli e interrompe alcune azioni. Da rivedere un paio di cross ma quelli che riesce a mettere al centro dell’area sono pericolosi.

Lorenzoni 6+ Si mette a disposizione della squadra e viene schierato a centrocampo, dove ancora trova un po’ di difficoltà ma vince molti contrasti aerei. Nel secondo tempo viene spostato ad esterno destro e fa bene il suo compito. Esce al 38′ st, al suo posto subentra D’Agosto.

Lisi 7 Gara di tanta corsa e cattiveria. Sulla sua fascia crea scompiglio ed è difficile da marcare, cresce ad inizio secondo tempo e si guadagna un ottimo calcio di punizione al 12′ st quando con un dribbling su porta a spasso la difesa giallorossa. Viene ammonito al 28′ pt. Esce al 36′ st per fare posto a Peroni.

Cardella 5,5 Dopo la buona prova contro il Trastevere, l’attaccante rossoblu si è visto poco ed è stato anticipato molte volte dalla difesa locale. Si vede soltanto al 13′ st con un calcio di punizione, guadagnato da Lisi, che sfiora il palo. Esce al 16′ st per Fall.

Ferri Marini 5,5 Gara poco convincente dell’ex Gubbio, non entra bene in partita e in attacco non si rende pericoloso. Sbaglia un passaggio al 21′ pt che innesca una potenziale occasione da gol dei leopardiani. Esce al 1′ st per fare posto a Buono.

Buono 6,5 Entra al 1′ st ed occupa la posizione di mediano. È dotato di una buona tecnica e può essere una valida alternativa a centrocampo. Arrivato in settimana può dare un buon contributo e trovare la giusta intesa con i compagni.

Fall 6+ Entra al 16′ st e non è stato particolarmente pericoloso, ma il suo lavoro di sponda è utile per tenere lontano il pallone dalla propria porta oppure per subire fallo e guadagnare del tempo.

Peroni 6 Subentra gli ultimi dieci minuti e gioca una partita sufficiente, peccato per la ribattuta conclusa fuori dopo il palo di D’Agosto.

D’Agosto 6+ Gioca nel finale del secondo tempo, non ha molte occasioni per via del tempo ma nel recupero colpisce il legno dopo un bel tiro in diagonale con il sinistro.

Alfonsi e Visi 8 Con i dati alla mano la loro Samb in cinque partite ha guadagnato 11 punti segnando 5 gol e subendone 2, in quattro di queste la porta è rimasta inviolata. Con il mercato di dicembre e di fine gennaio i rossoblu si ritrovano con un’altra rosa che può giocarsela con tutti a viso aperto. Con la vittoria di oggi contro la capolista si può aprire un periodo di fiducia ma come detto nel post-gara “è inutile farsi programmi”. I tre punti guadagnati sono d’oro dopo una grande prova di squadra, dopo una settimana di preparazione eseguita con successo dove la Samb si è difesa molto bene, ha chiuso gli spazi e ha limitato la Recanatese. Poche le azioni offensive create ma con il primo tiro in porta è stata trovata la rete e con il secondo un palo. “I ragazzi hanno dato l’anima” ha affermato mister Alfonsi, ora è tempo di dare continuità ai risultati. Testa all’Atletico Terme Fiuggi.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.