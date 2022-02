Recanati, 12° soleggiato. Campo in sintetico. Padroni di casa in divisa bianca con inserti giallorossi, Samb in completo rossoblu.

Angoli 4-4

FORMAZIONI

RECANATESE: Urbietis, Somma, Quacquarelli, Gomez, Pacciardi, Ferrante, Ferretti, Grieco, Defendi, Sbaffo, Senigagliesi.

A disposizione: Amadio, Marafini, Alessandretti, Meloni, Sopranzetti, Pasquini, Giampaolo, Minicucci, Minnozzi. Allenatore Giovanni Pagliari

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Cardella, Ferri Marini, Lorenzoni, Tomas, Lisi, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Fall, Zgrablic, Casella, Buono, Peroni, Zanazzi, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

10′ Cross pericoloso dalla destra di Ferretti al centro, devia il pallone Lulli poi Tomas libera l’area. Gara con poche emozioni fino ad adesso.

12′ Ci prova la Samb: lancio dalla difesa di Pica che pesca il movimento in profondità per Lisi che colpisce di testa ma con poca decisione. Blocca Urbietis.

21′ OCCASIONE RECANATESE: sbaglia il passaggio Ferri Marini che permette ai padroni di casa di ripartire, cross dalla destra di Senigagliesi dalle parti di Ferretti che sul secondo palo conclude ma Knoflach respinge in angolo.

27′ Ammonito Gomez che interviene in ritardo su Frulla.

28′ Ammonito Lisi per aver commesso un fallo su Quacquarelli.

38′ Ci provano i padroni di casa sulla destra ancora con Ferretti che fa fuori due avversari e poi va al tiro ma è troppo centrale, Knoflach blocca.

40′ OCCASIONE SAMB: angolo dalla sinistra battuto da Frulla in mezzo all’area, il pallone rimane in area piccola ma nessuno riesce ad arrivare.

42′ Ammonito Conson per aver commesso un fallo precedentemente.

45′ L’arbitro assegna tre minuti di recupero.

45+3′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce 0-0 il primo tempo tra Recanatese e Samb. Padroni di casa pericolosi con una conclusione di Ferretti, rossoblu che subiscono un po’ il possesso palla intenso degli avversari e non riescono a creare e costruire azioni pericolose.

SECONDO TEMPO

1′ Cambio rossoblu: entra il neo-acquisto Buono al posto di Ferri Marini.

2′ GOL DELLA SAMB! Pallone spazzato dalla difesa di casa, al limite dell’area arriva Alboni come un treno e con il destro al volo, scaglia il pallone alla spalle di Urbietis, 0-1.

6′ Prova la conclusione dalla distanza la Recanatese con Gomez, il pallone scorre sul fondo.

9′ Doppio cambio della Recanatese: escono Defendi e Ferretti dentro Minnozzi e Giampaolo.

12′ Azione offensiva della Samb con Lisi che porta a spasso quattro giocatori avversari e guadagna una punizione da ottima posizione davanti alla mezza luna dell’area di rigore.

13′ OCCASIONE SAMB: va Cardella con il sinistro ma il pallone sfiora il palo del portiere e finisce fuori.

15′ OCCASIONE RECANATESE: pallone messo in mezzo dai padroni di casa dove si avventa Pacciardi che prova la rovesciata e sfiora il palo alla destra di Knoflach.

16′ Cambio della Samb: esce Cardella per Fall.

19′ OCCASIONE RECANATESE: Sbaffo, dalla destra, crossa sul secondo palo per Giampaolo che stoppa e mette in mezzo ma davanti alla porta nessuno riesce a deviare.

20′ Cambio dei padroni di casa: esce Pacciardi, infortunato, dentro Marafini.

30′ Cambio per i leopardiani: esce Senigagliesi per fare posto a Minicucci.

32′ Ammonito Ferrante per proteste dopo essere entrato in ritardo su Fall.

36′ Cambio degli ospiti: esce Lisi, dentro Peroni.

38′ Altro cambio dei rossoblu: esce Lorenzoni per il debuttante D’Agosto.

41′ Espulso Visi dalla panchina per proteste.

43′ OCCASIONE RECANATESE: azione personale sulla sinistra di Giampaolo che rientra sul destro e va alla conclusione, il pallone sfiora il palo ed esce fuori.

45′ L’arbitro assegna cinque minuti di recupero.

45+1′ PALO DELLA SAMB: azione di contropiede dei rossoblu, D’Agosto in area controlla e conclude con il sinistro ma colpisce il legno. Sulla ribattuta Peroni in deviazione aerea conclude fuori.

45+3′ OCCASIONE RECANATESE: angolo dalla destra ribattuto da Tomas, dal limite conclude Grieco che conclude alto di poco.

45+5′ Finisce qui la sfida tra Recanatese e Samb, i rossoblu sbancano il “Tubaldi” di Recanati e guadagnano i primi tre punti del 2022 grazie alla rete di Alboni.

