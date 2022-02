SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Manolo Manoni, torna in Riviera da avversario.

Alla vigilia della sfida che vedrà il suo Castelfidardo sfidare il Porto d’Ascoli, l’allenatore bianco-verde ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento dei suoi ragazzi ed, in generale, dell’ambiente.

“Andiamo in casa di una squadra che sta facendo molto bene in questo campionato e che si è dimostrata di altissimo valore – dichiara ai microfoni del club – Se inizialmente i buoni risultati si potevano attribuire all’entusiasmo, ora è fuor di dubbio che siano forti, ben allenati e difficili da affrontare. Noi in questa settimana ci siamo compattati più del solito e vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Domenica abbiamo interrotto la serie negativa, oltre ad aver giocato bene”.

Non facile la ripresa del campionato dopo la pausa forzata. Nelle ultime 5 gare sono arrivate infatti 4 sconfitte ed un pareggio a reti bianche nella scorsa giornata contro il Vastogirardi, che Manoni commenta così: “Dopo un lungo stop non è mai facile, ma la squadra ha sempre lavorato con grande entusiasmo ed intensità. In questo inizio del 2022 abbiamo fatto qualche errore di troppo e, nonostante le buone prestazioni, non siamo riusciti a raccogliere risultati positivi. Domenica credo sia stata una grande prova del gruppo che ha fatto un gran girone d’andata senza che nessuno gli regalasse niente. Sono certo che questa squadra tornerà a far punti come prima”.

