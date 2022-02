SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio a reti bianche contro il Trastevere, i rossoblu affronteranno, domenica 6 febbraio presso lo Stadio “N.Tubaldi” di Recanati alle ore 14:30, la capolista Recanatese.

Lo scorso anno i giallorossi hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F e conquistato il 7° posto in classifica a 50 punti.

Nella stagione in corso la formazione di Pagliari è posizionata al 1° posto con 40 punti dimostrando di essere la squadra più in forma del campionato. Alla ripresa della competizione, però, ha raccolto solo un punto in due gare venendo sconfitta dal Chieti e pareggiando 0-0 contro il Tolentino.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Prima della sconfitta contro il Chieti, che oltre ad aver fermato la striscia positiva di cinque vittorie, la Recanatese non perdeva dalla prima giornata quando fu sconfitta per 0-4 dal Tolentino.

Sono 37 i gol fatti e 11 quelli segnati dai giallorossi, risultando la squadra del girone con la miglior difesa e il miglior attacco. Nella rosa presenti due ex rossoblu, ovvero, Marco Raparo e Daniele Ferretti, arrivato nella sessione di calciomercato di dicembre.

Giocatori da tenere d’occhio: Edoardo Ferrante, difensore esperto per la categoria., che vanta quasi 300 presenze in carriera. Ha avuto esperienze con le maglie di Renato Curi Angolana, Giulianova, Avezzano, Montegiorgio e Vastogirardi. Per lui due parentesi anche in Serie C con L’Aquila e Fermana.

Alessandro Sbaffo, capocannoniere della Recanatese con 10 gol e secondo miglior marcatore del girone. Per lui un passato da professionista: esordio in Serie A nel 2009-2010 con il Chievo Verona, ha vestito anche le maglie di Piacenza, Ascoli, Reggina, Latina, Avellino e Como in Serie B. Lo scorso anno ha vestito sempre la maglia della Recanatese e con il club ha segnato 19 gol in due anni, arrivando per la prima volta in carriera in doppia cifra.

