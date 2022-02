Tutte le info per seguire la gara di domenica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio è stato dato il via alla prevendita dei biglietti per i tifosi rossoblù per la trasferta di Recanati.

Oltre a poter seguire la gara dallo stadio e dai canali ufficiali della Sambenedettese, è possibile anche vederla da casa su Sportitalia canale 60 del digitale terrestre.

Di seguito il comunicato della società.

“Si comunica che la gara di domenica 6 febbraio Recanatese-Samb, verrà trasmessa in diretta su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.