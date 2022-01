SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A distanza di un mese i rossoblu sono tornati in campo ed hanno affrontato una buona squadra come il Pineto ottenendo un punto. Di seguito le nostre video-interviste dei due mister.

Alfonsi: “Non era facile il primo tempo, arrivavamo da un periodo complicato. Oggi ci è mancato il gol, abbiamo fatto un bel secondo tempo. Mercato? Sono soddisfatto degli acquisti ma ci manca qualcosina. Adesso si riaprirà e speriamo di attappare quelle falle che ancora abbiamo. Nel primo tempo eravamo troppo lunghi e larghi in mezzo al campo e non andavamo a pressare le loro mezz’ali. Mi dispiace per Fall. Trastevere? Recupereremo molti giocatori, speriamo di poterci allenare serenamente. Siamo fiduciosi, possiamo fare bene”.

Pomante: “È stata una partita equilibrata, nel primo tempo abbiamo fatto bene mentre nel secondo meglio loro. Samb? È una squadra forte e organizzata, formata da giocatori importanti e può dare del filo da torcere a tutti. Obiettivi stagionali? È trarre il massimo da ogni partita ed arrivare nella posizione più alta ai play-off”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.