Tutto pronto allo Stadio “Riviera delle Palme” per la gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie D Girone F

Note: San Benedetto del Tronto, 10° soleggiato. Campo in discrete condizioni, Samb in divisa rossoblu mentre gli ospiti in tenuta bianca.

Angoli 11-3

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Abbrandini, Conson, Lulli, Fall, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Tomas, Peroni, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Knoflach, Amoruso, Isacco, Casella, Amatucci, Fabretti, Zappasodi. Allenatore Sante Alfonsi

PINETO: Mercorelli, Paoli, Bosco, Pepe, Minincleri, Pezzotti, Domizi, Cascione, Capaldo, Ciarcellutti, Romano.

A disposizione: Montese, Rodriguez Olivera, Mesisca, De Biase, Minnozzi, Marcone, Della Quercia, Del Mastro, Galeano Acosta. Allenatore Marco Pomante

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ Calcio di punizione per la Samb dopo un fallo commesso su Di Domenicantonio. Buona posizione per poter calciare in porta.

4′ Va Di Domenicantonio ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

15′ OCCASIONE SAMB: Conson sventaglia sulla destra per Di Domenicantonio che mette in mezzo sul primo palo per Fall, ma viene anticipato e il pallone finisce in angolo.

27′ PALO DEL PINETO: cross dalla destra di Ciarcelluti che diventa un tiro e colpisce il palo interno. Alla fine la sfera di gioco finisce in angolo.

30′ Ci prova la Samb con un’azione personale di Lorenzoni che sulla sinistra fa fuori due avversari con un tunnel e prova la conclusione dal limite ma il pallone è centrale, Mercorelli blocca.

44′ Ammonito Pepe per aver commesso un fallo molto pericoloso ai danni di Fall che rimane a terra.

45′ L’arbitro assegna tre minuti di recupero.

45+3′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce il primo tempo con il punteggio fermo ancora sullo 0-0. Poche emozioni fino ad adesso con un’occasione per parte. La Samb ha bisogno di maggiore precisione nei passaggi e attenzione in fase difensiva mentre in fase offensiva serve più supporto a Fall che spesso si trova da solo.

SECONDO TEMPO

2′ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB: cross in mezzo di Di Domenicantonio al centro per Fall ma sulla ribattuta arriva Zanazzi che strattonato da Capaldo e lo atterra.

3′ RIGORE PARATO! Fall prende la rincorsa e calcia di piatto sulla sua destra ma Mercorelli respinge.

8′ Ammonito Cascione per aver trattenuto Peroni per la maglia.

12′ Doppio cambio del Pineto: escono Cascione e Ciarcellutti per fare posto a De Biase e Della Quercia.

18′ Si rivede la Samb in avanti: cross dalla sinistra su punizione da parte di Frulla, Lulli spizza ma la difesa ospite allontana. Dal limite ci prova Peroni ma il pallone è centrale e viene bloccato da Mercorelli.

23′ OCCASIONE SAMB: ripartono i rossoblu con Di Domenicantonio che si fa tutta la fascia palla e serve al limite Peroni che sfiora di poco il palo.

24′ Cambio degli ospiti: esce Capaldo, dentro Mesisca.

30′ Cambio della Samb: esce Peroni per Fabretti.

30′ Cambio anche per gli ospiti: esce Romano per Minnozzi.

36′ Ammonito Paoli per aver fermato irregolarmente Frulla, calcio di punizione da buona posizione per la Samb.

37′ Calcia Frulla ma Mercorelli respinge in angolo.

38′ OCCASIONE PINETO: Pezzotti raccoglie il pallone al limite dell’area e va al tiro con il mancino ma Abbrandini respinge con un grande intervento.

44′ Altro cambio degli abruzzesi: esce Minincleri per Galeano Acosta.

45′ Sono quattro i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+3′ Calcio di punizione guadagnato da Fall. Posizione interessante.

45+3′ Batte Di Domenicantonio e va al tiro ma il pallone finisce addosso alla barriera.

45+4′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce a reti bianche la gara tra Samb e Pineto. I rossoblu non riescono a portare i tre punti a casa nonostante i molti calci piazzati e il rigore procurati.

