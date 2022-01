“Abbiamo capito che il vaccino serve a risparmiare le persone dalla forma più grave della malattia e che i più giovani non rappresentano un rischio per il sovraccarico nelle terapie intensive – chiosa l’assessore – pertanto dobbiamo chiederci se è il caso di rivedere le regole per la pratica sportiva dei ragazzi”

ANCONA – “Ho già parlato con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali che mi ha assicurato di essere a disposizione per trovare soluzioni a questa situazione che penalizza i ragazzi”.

Così l’assessore regionale allo Sport Giorgia Latini in merito all’obbligatorietà del Green Pass Rafforzato per svolgere allenamenti e partite per gli over 12.

Il tema è stato oggetto di diverse lettere dirette al Ministero a firma delle associazioni sportive regionali, che hanno chiesto di permettere ai ragazzi di poter accedere all’attività con green pass base.

“Abbiamo capito che il vaccino serve a risparmiare le persone dalla forma più grave della malattia e che i più giovani non rappresentano un rischio per il sovraccarico nelle terapie intensive – chiosa l’assessore – pertanto dobbiamo chiederci se è il caso di rivedere le regole per la pratica sportiva”.

