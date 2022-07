SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con l’Anno Zero per il “San Benedetto International Film Festival” – VI Edizione – “The Fives Senses” (Approccio al mondo cinematografico incentrato su eventi esperienziali che coinvolgono tutti gli organi di senso), in programma dal 25 al 30 luglio 2022, dalla ore 21, presso la “Palazzina Azzurra” di San Benedetto del Tronto.

La ormai consolidata Kermesse ha subito concrete evoluzioni, rinnovandosi ed aderendo, attraverso un percorso di trasformazione e rinascita, al mood suggerito dalla propria mission.

La Kermesse è, ora, curata da “Il Serpente Aureo” – Produzioni Cinematografiche e Televisive, guidata dal Presidente dottor Traiano Ruffo Campanelli, dal Direttore di produzione Giovanni Leanza, dal regista, autore e critico cinematografico Andrea Borgomaneri, dal regista Andrea Giancarli, dal Consulente Marketing Stefano Tiburzi, dalla Sceneggiatrice Cine-Televisiva Olga Merli, coadiuvati dal giornalista Mauro Vannini e dal regista teatrale e attore Alfredo Amabili.

Le serate saranno presentate da Antonella Ciocca e coadiuvate dal comico e attore Giobbe Covatta, dalla presenza straordinaria di Vittorio Sgarbi nella serata finale, dedicata alla Cerimonia di Premiazione delle opere audiovisive in concorso e dal Regista Televisivo Rai Andrea Menghini che curerà la Direzione Artistica degli eventi.

Tanti ospiti ed che interverranno a cominciare in apertura da Regista Ambrogio Crespi e alla casa di produzione “Ultimo TV”, dedicata al Colonnello Sergio De Caprio, “Capitano Ultimo”, il docufilm fuori concorso “Federica”, la storia emozionante e la lotta contro una rarissima patologia che ha colpito la protagonista.

Nella stessa serata, interverranno anche, prima della proiezione del Cortometraggio finalista nella sezione “Pandemic Heroes”, (dedicata ai prodotti audiovisivi relativi alla Pandemia da “Covid 19), il Direttore di Area Vasta 5 dottor Massimo Esposito e la dottoressa Giuseppina Petrelli, Primario del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.

Tra gli ospiti anche Professor Leopoldo Saraceni, storico e autore di numerose pubblicazioni, Vincenzo di Bonaventura che delizierà gli spettatori con la performance teatrale basata sul monologo, liberamente tratto, da “Canale Mussolini”, opera di Antonio Pennacchi (Premio Strega 2010), Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia

Protagonisti assoluti di questa edizione: Lello Arena, Giorgio Colangeli, James Ivory, Massimiliano Rossi (Gomorra), l’attore Giovanni Esposito (i bastardi di Pizzofalcone) e il talento emergente Sofia d’Elia nonché numerosi registi, sceneggiatori, attori e Case di Produzione Cinematografiche.

Rinnovato anche il premio disegnato dall’artista Teodosio Campanelli.

La Giuria Tecnica ha integrato il proprio gruppo con inserimenti di giurati internazionali tra cui il regista spagnolo José Luis Acosta, il Presidente della Film Commission turca Sait Yardimci, la regista Erika Santalucia, l’autrice e regista teatrale Vera Stufano, il professionista dottor Pietro Ortensi, oltre agli storici Andrea Giancarli, Andrea Borgomaneri, Antonio Falcone, Eugenio De Angelis, Francesca Spinozzi e Carla Cagnetti che da anni compongono la Giuria.

“Five Senses” – La serata del 24 Luglio 2022, dalle ore 20.30, a ridosso dell’inizio della Kermesse dove, presso la prestigiosa e sognante location dell’Hotel “Smeraldo” di San Benedetto del Tronto, avrà luogo una performance del tutto innovativa, in cui vista, gusto, udito e olfatto si fonderanno e faranno da cornice alla visione di un prodotto audiovisivo fuori concorso. L’evento sarà accompagnato dalla degustazione raffinata di piatti e vini che riproducono scene di indimenticabili pellicole, dove anche il repertorio musicale ripercorrerà le note dei più famosi maestri del cinema, senza dimenticare le appendici sociali che attraverso esso si esprimono. Per questo motivo, durante la serata, sarà proiettato il film “La ballata dei gusci infranti” per la Regia della marchigiana Federica Biondi che ci porterà a viaggiare tra le pendici dei monti Sibillini in un affascinante quanto doloroso percorso di morte e rinascita.

Inoltre, verrà allestita anche la Mostra “MEMORABILIA”, cimeli da collezione ispirati al mondo del cinema, ai suoi personaggi più iconici, ai titoli più famosi. Esposizione di arredi, scenografie, allestimenti, materiali e bobine utilizzati sul set di grandi successi cinematografici mondiali, presso a palazzina azzurra,

Tutti gli eventi, anche quelli collaterali, saranno sviluppati in collaborazione con “CONFESERCENTI” Ascoli Piceno e Fermo, la cui Direttrice Dottoressa Elena Capriotti, con entusiasmo, ha offerto il suo prezioso contributo.

Le serate, saranno, inoltre associate a un entrée di benvenuto che vedrà protagoniste le eccellenze del territorio a livello enogastronomico di promozione dei prodotti locali e culturali.

In Conferenza stampa:

Il Il presidente del Serpente Aureo, dottor Traiano Ruffo Campanelli introduce il festival dicendo la sesta edizione chiude un lustro e si può considerare come “anno zero” che porterà a proiettare la manifestazione fuori dai confini naturali del nostro comune ed essendo un Festival Internazionale con opere provenienti da tutto il mondo, ricorda come molti prodotti premiati dal Festival di San Benedetto abbiano poi ricevuto riconoscimenti anche in Festival più blasonati.

L’assessore Regionale con delega alla promozione e organizzazione delle attività culturali ed allo spettacolo Giorgia Latini, da remoto, sottolinea quanto un Festival Internazionale di questa portata possa avere ricadute positive sul nostro territorio e possa far conoscere al mondo la nostra regione che definisce come un meraviglioso “set cinematografico”, per questo motivo attraverso il contributo dell’associazione Marche Cultura e della Film Commission, si mira a rendere il Festival un punto di riferimento internazionale per attrarre produzioni nella nostra regione.

La sceneggiatrice Olga Merli, oltre ad aver elencato i vari premi speciali ha introdotto il nuovo contest per sceneggiatori “Magic Screenplay”: i partecipanti dovranno inviare un “pitch” che sarà valutato da una giuria tecnica. Il vincitore si aggiudicherà la produzione dell’opera a cura del Serpente Aureo. La dottoressa Merli ha anche ricordato la premiazione del Concorso Letterario “Midnight Dream” che vedrà come ospiti diversi nomi illustri del panorama letterario italiano: Enrico Le Pera, Viviana Picchiarelli, Stefania Convalle, Fiorella Malchioni Albedi, Giuseppe Miti, Stefano Pisani, Marco Sparvoli, Placido Di Stefano. Inoltre, vi sarà la presenza dei registi Ilaria Jovine, nipote del celebre scrittore e saggista neorealista Francesco Jovine e di Roberto Mariotti.

Finalmente e Giustamente i due avverbi usati dall’Assessore alla cultura del comune di San Benedetto del Tronto Lina Lazzari: “finalmente” San Benedetto non è più la periferia delle Marche ed assume una sua centralità, perché ha da offrire le sue bellezze paesaggistiche e la sua cultura che può essere veicolata attraverso il Festival. Non è l’anno zero Perché il Festival ha una sua storia ed una sua programmazione. E’ l’anno zero per la sua complessità e per la completezza dell’offerta che mette in luce tutte le caratteristiche del nostro territorio compresa quella enogastronomica. “Giustamente” usciamo dai nostri confini, dobbiamo imparare ad essere meno provinciali avere delle ambizioni, perché solo così si cresce.

La tecnica di montaggio audiovisivo Francesca Spinozzi espone la mole di lavoro che c’è dietro al Festival, un lavoro invisibile che non si ferma mai, e questo ha portato il festival a crescere negli anni anche nella qualità dei prodotti che vengono presentati, è in una fase espansiva e davvero quest’anno si può valorizzare ulteriormente la nostra splendida Cittadina, rinomata per le sue bellezze naturali.

Mauro Vannini, infine, ricorda di essere approdato al festival con l’occhio di chi guarda lontano, aveva intuito le potenzialità del Festival ed i suoi margini di crescita e vede in quest’anno un punto di svolta per la sinergia con le altre realtà territoriali, riuscendo ad unire il mondo dell’arte a quello enogastronomico. La sfida, per i prossimi anni, è quella di salire ancora più in alto per vedere orizzonti sempre più lontani.

La realizzazione della kermesse, patrocinata e sostenuta dal Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Regione Marche, sarà caratterizzata da una pluralità di voci che hanno creduto e supportato il progetto di rinnovamento, come la Film Commission Fondazione Marche Cultura, Bim Tronto, Fondazione Carisap, Assoartisti, Circolo Culturale Sambenedettese, Asmo, Phiros, Linergy