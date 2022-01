In programma “America latina” dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, che resta nella programmazione del cinema Margherita di Cupra Marittima per un’altra settimana, e il film ” Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

CUPRA MARITTIMA – Resta ancora nella programmazione del cinema Margherita di Cupra Marittima “America Latina”, il terzo lungometraggio dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, presentato a Venezia 78, che ha riscosso grandi consensi di pubblico, soprattutto grazie alla straordinaria interpretazione di Elio Germano nei panni di un dentista di provincia alle prese con i propri errori e le proprie vulnerabilità.

In programma, inoltre, ” Re Granchio” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, presentato a Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs e al Torino Film Festival, che, in via del tutto eccezionale, sarà proiettato anche nel pomeriggio di domenica 23 gennaio.

“Re Granchio” è prima di tutto una fiaba, una leggenda non di bevitori nostrani, ma di corsari della Terra del Fuoco, dove il protagonista finisce a cercare nuovi tesori. Un film che parte come Olmi e finisce come Herzog e che, al di là della precisione del reale, diventa una favola magica dove tutto è possibile.

La programmazione dal 21 al 25 gennaio:

AMERICA LATINA di Damiano e Fabio D’Innocenzo (ITA 2021,93′) Venezia 78 Latina oggi. Massimo un uomo appagato e tranquillo un giorno scende in cantina e fa una scoperta che compromette il suo equilibrio. venerdì 21/01 ore 19,00-21,15 sabato 22/01 ore 19,00 -21,15 domenica 23/01 ore 18,15-21,15 lunedì 24/01 ore 21,15* RE GRANCHIO di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis ( ITA/FR/ARG 2021, 100′) Cannes 74

Un uomo mandato in esilio in Argentina dedicherà la sua vita a cercare un prezioso tesoro. domenica 23/01 ore 16,30

lunedì 24/01 ore 19,00*

martedì 25/01 ore 21,15* Ingresso unico 5 euro Di prossima programmazione: “Fiera delle illusioni” di Guillermo del Toro, “Ennio” di Giuseppe Tornatore –anteprima 29 e 30 gennaio

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.