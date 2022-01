SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande riscontro per la quarta edizione del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”, organizzata dalla Cooperativa DLM, cui hanno partecipato 450 persone di ogni età.

Il progetto ha incluso lezioni gratuite di yoga all’aperto nel periodo estivo ad Ascoli Piceno, presso lo spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata, a Monsampolo, nel parco pubblico in Piazza Bachelet, a Grottammare, presso i nuovi campi da tennis in via Promessi Sposi, e a San Benedetto del Tronto, presso il Parco Wojtyla in via Lombardia. Le lezioni, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, sono state possibili grazie al sostegno di Bim Tronto, Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, assessorati allo sport e alla salute del Comune di Grottammare, Coop Alleanza 3.0, Unione Induista Italiana Fondo Otto per mille, Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e Regione Marche. L’iniziativa si è occupata, in particolare, del movimento come utile strumento per contrastare la sedentarietà e per prevenire diverse malattie che minano la salute dei cittadini.

Dato il successo ottenuto dall’iniziativa, nei prossimi giorni sarà avviato l’iter organizzativo per allestire la quinta edizione del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”.

