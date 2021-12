ROMA – Lunedì 13 dicembre 2021, presso il Palazzo Esposizioni di Roma, lo chef Simone Sacchi ha ottenuto l’onorificenza al merito professionale “Collegium Cocorum”, conferita dalla Federazione Italiana Cuochi a coloro che hanno operato o operano da oltre 25 anni nell’arte culinaria.

La madrina della manifestazione (a cui hanno partecipato anche molti politici) è stata la giornalista del TG2 Manuela Moreno. Per le Marche sono stati premiati 15 cuochi di cui due per la provincia di Ascoli Piceno: Simone Sacchi e Roberto Traini, entrambi premiati con l’attestato di appartenenza e il collare del “Collegium Cocorum”.

Per lo chef massignanese Simone Sacchi è stata una grande emozione essere insignito di questa riconoscenza. Queste sono state le sue parole: “Da cuoco alle prime esperienze, sotto la guida dei miei maestri (tra i quali ricordo con stima e affetto Franco Fontana), quando questi grandi chef ottenevano dei riconoscimenti o onorificenze, mi chiedevo se in futuro anch’io sarei arrivato a ciò. Con l’esperienza maturata sul campo e la passione per questa professione il momento è arrivato anche per me. Voglio dare un consiglio ai giovani che si accingono a intraprendere questa professione di cuoco. È un lavoro ricco di soddisfazioni ma anche di sofferenze, non angustiatevi perché le onorificenze e i premi prima o poi arriveranno. Tre sono state le esperienze importanti nella mia carriera che conservo con amore: cucinare per l’Ambasciatore italiano a Strasburgo presso il Consiglio Europeo, presentare le Marche con il progetto della Regione Marche Pappa Fish con le classi della scuola Primaria di Massignano all’Expo di Milano, e presentare in giro per l’Italia i piatti tipici della tradizione marchigiana per le province di Ascoli Piceno e Fermo. Mi sento di ringraziare il presidente regionale della federazione dei cuochi Luca Santini (anch’egli premiato) e quello provinciale Simone Curzi”.

