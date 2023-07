Si è spento a Massignano Franco Sacchi: un signore, un maître di altri tempi

Il triste evento lunedì mattina 27 dicembre a causa di un infarto folgorante. Chiunque lo ha conosciuto non può non averne apprezzato, la simpatia, il naturale rispetto per l’altro, la professionalità che lo caratterizzavano in tutte le sue espressioni. I funerali mercoledì prossimo alle ore 10 presso la chiesa "San Giacomo Maggiore"

di Nazzareno Perotti