DIRITTI AL PUNTO – LA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

Per accedere alle mense aziendali è sufficiente il solo #greenpass “base” (con tampone negativo) e non il green pass rafforzato come previsto per i ristoranti.

A confermarlo è una circolare diffusa dal ministero dell’Interno.

