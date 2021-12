SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emessa un’ordinanza comunale per il periodo natalizio a San Benedetto, vigente da oggi, venerdì 17 dicembre, fino a domenica 16 gennaio. Le materie interessate: tutela della quiete pubblica, della salute, dell’ambiente e del patrimonio.

A introdurre la conferenza di presentazione è stato il sindaco Antonio Spazzafumo: “Dobbiamo imporre regole ferree, ma è anche vero che le attività locali sono risultate conformi alle normative dopo i controlli effettuati e questo mi riempie di soddisfazione. Sono certo che supereremo questo periodo di prova brillantemente. I controlli ovviamente continueranno, ma devo dire che ho cercato un po’ di mediare, ho rinunciato ad altre disposizioni più rigide che mi erano state consigliate, come le chiusure a orari ben precisi. Non voglio arrivare a quel punto, spero che ci sia collaborazione”.

Claudio Salvi, direttore dell’ufficio commercio: “I fulcri di questa ordinanza sono l’alcol e i contenitori in vetro, lattine, ecc. che potrebbero essere pericolosi in momenti di euforia. Si tratta di un’ordinanza complessa, con tanti temi, dal Covid all’inquinamento acustico, passando per le questioni a cui ho già accennato. La durata è di trenta giorni, abbiamo cercato di commisurare le sanzioni alle infrazioni e di differenziare le norme in base ai giorni“.

Laura Camaioni, assessore con delega alle attività produttive: “Questa ordinanza è scaturita da un accordo con gli esercenti, che si sono mostrati molto disponibili, perché sono i primi che non vogliono troppa movida e si impegneranno a venirci incontro per il rispetto delle regole. Rimane il divieto assoluto di vendita di alcolici ai minori, ci saranno controlli molto ferrei, così come permarranno altre regole stringenti su questo tema”.

