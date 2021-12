CUPRA MARITTIMA – Da oggi in programma al cinema Margherita di Cupra Marittima il film “Diabolik” per la regia dei Manetti Bros, in uscita in tutte le sale cinematografiche. Liberamente ispirato al terzo albo “L’arresto di Diabolik”, scritto da Angela e Luciana Giussani, e a “L’arresto di Diabolik”, il remake di Mario Gomboli e Tito Faraci, il film introduce il “re del Terrore” a bordo della sua Jaguar nera in fuga dalle volanti della polizia di Clerville. Messo a segno l’ennesimo colpo, anche grazie ai suoi abili trucchi, Diabolik (Luca Marinelli) vuole ora mettere le mani sul famoso diamante rosa della affascinante ereditiera Lady Kant (Miriam Leone), arrivata in città con tutti gli onori della cronaca. Il colpo di fulmine sarà immediato e da quel momento il famoso e imprendibile criminale non sarà più solo …

Nel week end, inoltre, un film per i più piccoli, tratto da un classico della letteratura per ragazzi: “Glifford -il grande cane rosso” di Walt Becker. La piccola Emily Elizabeth riceve come regalo da uno stravagante e magico signore un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri.

La programmazione dal 16 al 20 dicembre: