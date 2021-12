SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il buon pareggio infrasettimanale contro Notaresco per 1-1 i rossoblu affronteranno il Montegiorgio domenica 12 dicembre presso lo Stadio Comunale “Pianerelle Tamburrini” di Montegiorgio alle ore 14:30.

Lo scorso anno i marchigiani hanno partecipato al campionato di Serie D, sempre nel Girone F, e hanno raggiunto la salvezza posizionandosi al 10° posto in classifica ottenendo 46 punti.

Nel campionato odierno la formazione di mister Mengo, tra l’altro ex difensore centrale della Sambenedettese nelle stagioni comprese dal 2009 al 2012, è posizionata al 14° posto in classifica a 13 punti, di cui 3 guadagnati mercoledì 8 dicembre vincendo 1-2 in casa del Matese.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 4 vittorie con Porto d’Ascoli, Nereto, A.J. Fano e Matese. 1 pareggio con Aurora Alto Casertano e 7 sconfitte con Pineto, Recanatese, Atletico Terme Fiuggi, Trastevere, Vastogirardi, Castelfidardo e Chieti. Inoltre hanno una gara da recuperare con la Vastese.

11 sono i gol fatti e 18 subiti. Con questi dati il Montegiorgio ha il terzo peggior attacco ed è la quinta difesa del girone ad aver subito più gol. Nella gruppo squadra, inoltre, c’è Mattia Palladini, nipote di Ottavio e proprio oggi si è unito anche Gabriele Zerbo per il reparto avanzato.

Giocatori da tenere d’occhio: Lorenzo Albanesi, trequartista 24enne numero 10 e capitano della squadra. Per lui oltre 100 presenze in carriera con la maglia rossoblu, infatti, l’ha vestita per ben 7 stagioni. Per lui 2 le reti segnate in questa stagione tra cui una (la rete del momentaneo pareggio) nella vittoria per 2-1 contro il Porto d’Ascoli.

Stefano Spagna, attaccante classe 91′, al momento è il bomber del Montegiorgio con 3 gol realizzati fino ad oggi, di cui il rigore che ha portato i 3 punti contro la formazione orange di Ciampelli. Per lui esperienze in Serie C2 con il Melfi e con il Montichiari. Lo scorso anno a gennaio si trasferì al Porto Sant’Elpidio dove segnò 7 gol in 21 presenze.

Denis Perpepaj, attaccante kosovaro classe 99′, cresciuto nella primavera dell’Ascoli è alla sesta esperienza di Serie D dopo quella della scorsa annata al Castelfidardo dove ha segnato 7 gol in 22 presenze. Nella stagione in corso con i rossoblu ha realizzato 2 gol, arrivati proprio nella vittoria contro il Matese per 1-2 dello scorso turno.

