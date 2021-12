Le dichiarazioni pre-partita del mister rossoblu, match in programma al Riviera delle Palme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’indomani della gara valevole per la dodicesima di Serie D Girone F, prevista per domenica 5 dicembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Riviera delle Palme, abbiamo avuto modo di porre le nostre domande nel pre-partita a mister Mauro Antonioli e ascoltare le sue dichiarazioni.

“I ragazzi hanno lavorato tanto e abbiamo aumentato i carichi perché a livello di intensità e fisicità siamo un po’ indietro e spero che domenica riusciamo a mettere in campo quello che dobbiamo mettere” – afferma.

“Castelnuovo? Ci sono tante insidie, hanno una situazione di classifica più tranquilla ed è una squadra che gioca bene che ha una buona impostazione tattica.” – dichiara in merito all’avversario.

“I tre nuovi arrivi? Sono allenati e hanno una buona qualità, valuteremo chi potrà giocare dall’inizio o durante la gara”. “Infermeria? Isacco ha uno stato influenzale quindi non sarà convocato, invece Lulli sarà convocato ma valuteremo se schierarlo a partita in corso”. – aggiunge il tecnico rossoblu.

“Schierare un portiere under? Ne abbiamo discusso ed è una soluzione che possiamo utilizzare nel momento in cui tutti i giocatori over sono al top della forma. È sicuramente una variante importante”. – conclude

