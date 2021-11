SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro in Riviera nella tarda mattinata del 27 novembre.

Incidente a San Benedetto in via Marsala tra auto e bici secondo le prime indiscrezioni e per cause ancora da accertare. Sul posto stanno giungendo le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Soccorsa una donna dai passanti e dal 118 giunto sul posto in ambulanza.

