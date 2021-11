Lo spettacolo, andato in scena il 24 novembre a Cupra Marittima, ha commosso la platea con dialoghi di grande intensità

CUPRA MARITTIMA – Il 24 novembre, presso la sala della Comunità Cinema Margherita, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Non è mai accaduto”, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo, carico di momenti forti e di grande riflessione ha non solo commosso la platea con dialoghi di grande intensità, ma anche catturato l’attenzione del pubblico nei momenti in cui gli attori hanno mostrato e presentato una realtà a volte struggente a volte dimenticata, che spesso ci porta a pensare che questo non è mai accaduto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.