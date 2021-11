Da segnalare “Annette” di Leos Carax, la produzione Disney “Encanto” e, per “La grande arte del cinema”, i film “Pompei – Eros e Mito” e I’m your man” di Maria Schrader.

CUPRA MARITTIMA – A partire da giovedì 25 novembre al cinema Margherita di Cupra Marittima è in programma il musical di Leos Carax “Annette”, con le sue visioni, le sue provocazioni e tanta musica degli Sparks. L’opera, un omaggio al cinema, al sogno, alla meraviglia dello spettacolo cinematografico, ha ricevuto il premio come miglior regia al Festival di Cannes.

Nel fine settimana un film per tutta la famiglia: Encanto, la 60° produzione Disney. Dai creatori di “Zootropolis” e “Oceania”, un film di animazione che è pura magia per gli occhi. E’ la storia di Mirabel, l’unica a non avere un talento, figlia di Julieta, piena di spirito, ma sempre in difficoltà per la paura di deludere la propria famiglia. Questo suo timore la guiderà nel cercare di aiutare in ogni modo i propri genitori, gli zii, le sorelle e i cugini, ma soprattutto la donna che dato vita a un incantesimo di magia che coinvolge tutto il paese: la abuela Alma, matriarca della famiglia tanto amata quanto temuta.

I primi giorni della prossima settimana, invece, sempre dedicati a rassegne o eventi, vedranno il ritorno di “La grande Arte al cinema” con il film “Pompei – Eros e Mito”, sul sito archeologico più visitato al mondo, e il film premiato con l’Orso d’Argento alla Berlinale 2021, “I’m your man” di Maria Schrader, un’ironica riflessione sull’intelligenza artificiale e i nostri desideri.

PROGRAMMAZIONE DAL 25 AL 30/11

ENCANTO di J. Bush, C. C. Smith, B. Howard (USA 2021, 99′)

In Colombia, una giovane donna affronta la frustrazione di essere l’unico membro della famiglia che non possiede poteri magici.

venerdì 26/11 ore 17,00 – 21,00

sabato 27/11 ore 16,40 – 19,00

domenica 28/11 ore 15,30

ANNETTE di Leos Carax (FR/USA 2021, 141′) versione in lingua originale inglese sottotitolata in ita

Un comico e sua moglie, cantante d’opera, hanno una figlia di due anni con un dono sorprendente.

Un musical noir rock-opera pieno di meraviglia, magnifici Driver e Cotillard, insuperabili gli Sparks.

Film di Apertura di Cannes 74

giovedì 25/11 ore 21,00

sabato 27/11 ore 21,15

domenica 28/11 ore 17,30-21,00

I’M YOUR MAN di Maria Schrader (DE 2021, 105′)

Per ottenere fondi di ricerca per i suoi studi, una scienziata accetta un’offerta per partecipare a un esperimento straordinario. Per tre settimane vivrà con un robot umanoide, creato per renderla felice.

Orso d’Argento Berlinale ’21

lunedì 29/11 ore 19,00

martedì 30/11 ore 21,15

ingresso unico 5€

La Grande Arte al Cinema – Evento Nexo

POMPEI – EROS E MITO di Pappi Corsicato (ITA 2021, 85′)

Con quattro milioni di visitatori all’anno provenienti da ogni parte del globo è il sito archeologico più famoso al mondo.

lunedì 29/11 ore 21,15

martedì 30/11 ore 19,00

ingresso evento 8€

Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391 7156986, dopo averlo salvato tra i contatti. Nonostante la capienza del cinema sia aumentata, il Margherita ha deciso di mantenere ancora degli spazi vuoti al 25%. È, quindi, consigliabile prenotarsi sul sito: www.cinemamargherita.com per facilitare l’ingresso in sala.

In base alle normative anti Covid sono obbligatori il Green pass e l’uso della mascherina.

Per prenotazioni o acquisto biglietto: www.cinemamargherita.com

