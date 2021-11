In occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, andrà in scena mercoledì 24 novembre al Cinema Margherita lo spettacolo tratto da L’Hecyra di Terenzio

CUPRA MARITTIMA- In occasione della giornata contro la violenza sulle donne il Comune di Cupra Marittima e il Gruppo Storico Cuprense presentano “Non è mai accaduto”, spettacolo teatrale liberamente tratto da L’Hecyra di Terenzio. Dai toni ironici della commedia propri dell’opera di Terenzio, lo spettacolo cambierà gradualmente tono andando ad affrontare non solo con l’ironia ma anche con la necessaria crudezza il mostro della violenza contro le donne. Non mancheranno omaggi e riferimenti a grandi icone della contemporaneità come Mia Martini e Fabrizio De Andrè fino a Tina Lagostena Bassi.

Lo spettacolo è a ingresso libero e si terrà Mercoledì 24 novembre al Cinema Margherita di Cupra Marittima alle ore 21:15.

Per accedere all’evento è necessario il Green Pass ed è vivamente consigliata la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 3534106942 .

