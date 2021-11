SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tra le fila del Castelfidardo, durante il match contro la Samb, c’era anche il figlio di Ottavio Palladini, Alessio Palladini, centrocampista classe ’99. Ai nostri microfoni, ha commentato così la sconfitta per 1-0 della sua squadra.

“Gara combattuta, abbiamo incontrato un’avversario molto forte in un ambiente caldissimo. Siamo stati bravi, il pareggio sarebbe stato più giusto. L’età media della rosa molto bassa non rappresenta un alibi, anzi la nostra forza è la spensieratezza. Giocare in questo modo, davanti ad un pubblico del genere con una squadra così giovane secondo me ha sorpreso molti. Obiettivi? Ragioniamo di partita in partita cercando di migliorare sempre di più. Teoricamente l’obiettivo è la salvezza, ma prendiamo quello che viene”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.