TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 31 ottobre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, nello scorso fine settimana, hanno incrementato i

servizi dedicati al controllo del territorio al fine di assicurare un “week-end” tranquillo per i teramani, privilegiando i luoghi di ritrovo dei giovani e della Movida.

I controlli, che hanno riguardato principalmente il territorio dei comuni di Teramo e Montorio

al Vomano, sono stati effettuati dai militari della Compagnia di Teramo in orario serale e

notturno di venerdì e sabato.

Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnati oltre trenta militari dell’Arma, sono state

controllate 148 persone, 111 tra auto e motoveicoli e 129 documenti.

Numerose le violazioni al Codice della strada contestate, 21, con la decurtazione di 20 punti

dalle patenti di guida e il sequestro amministrativo di un’autovettura. È stata ritirata una patente

di guida.

Inoltre durante i controlli una persona è stata segnalata alla Prefettura come assuntore di

sostanze stupefacenti, sono state eseguite 4 perquisizioni personali, denunciate in stato di libertà 2 persone e una persona è stata arrestata in flagranza di reato.

Nello specifico i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica due persone, una per essersi allontanata dal luogo di un incidente con feriti prima dell’arrivo dei Carabinieri. Infatti, subito dopo un incidente stradale verificatosi a San Nicolò a Tordino tra due auto di grossa cilindrata, il

conducente di uno dei due veicoli, dopo aver tamponato l’altra vettura e prima dell’arrivo dei

Carabinieri per i rilievi del caso, si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Prontamente

identificato dai militari è stato denunciato.

L’altra persona denunciata in stato di libertà è stata sorpresa in via Po a Teramo, mentre era

alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica dovuta alla smodata assunzione

di bevande alcooliche. All’uomo, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, è stata

ritirata la patente di guida.

Infine i Carabinieri della stazione di Montorio al Vomano hanno tratto in arresto in flagranza

di reato un uomo, pluricensurato del luogo, che sebbene sottoposto al regime degli arresti

domiciliari presso la propria abitazione, se ne era allontanato arbitrariamente, senza

autorizzazione alcuna. L’uomo è stato arrestato e ora dovrà affrontare un nuovo processo per

questo reato.

