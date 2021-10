SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 29 ottobre, dalla Questura di Ascoli.

Si comunica per la massima diffusione che in occasione dell’incontro di calcio Vastogirardi-Samb il quale si svolgerà domenica 31 ottobrealle ore 14.30 presso l’impianto sportivo “F. Di Tella” di Vastogirardi, il Prefetto di Isernia ha reso noto che, in considerazione della capienza dello stadio secondo l’attuale normativa anti-Covid, i biglietti a disposizione della tifoseria ospite sono pari a 38, da vendersi nominativamente, previa identificazione dell’acquirente, entro le ore 19 del 30 ottobre.

