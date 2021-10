FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno segnalato alla Prefettura, nel Fermano, due persone per possesso ad uso personale di eroina e hashish.

I militari, inoltre, hanno multato quattro giovani poiché, in due bar del Fermano, non avevano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. Notizia diffusa dall’Arma fermana tramite nota stampa giunta in redazione il 22 ottobre.

