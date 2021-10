GROTTAMMARE – E’ arrivata la prima vittoria in campionato del Grottammare Calcio, al termine di una partita al cardiopalma contro l’Urbino.

Gli uomini di Zazzetta partono fortissimo e segnano 2 gol nei primi 10 minuti: apre Alighieri su assist di Jallow, raddoppia Cisbani al termine di una splendida azione di contropiede.

L’Urbino non ci sta e si rende protagonista di una reazione veemente: su punizione accorcia De Angelis, prima del pareggio di testa di Salifu Saine. La doccia gelata non frena il Grottammare, che cerca con insistenza la vittoria. Nella ripresa Jallow e De Panicis trascinano i padroni di casa: assist dalla sinistra di De Panicis, inserimento vincente di Daniele Orsini che fissa il punteggio sul 3-2.

Il fortino di Fatone regge nel finale e i biancazzurri possono godersi la prima gioia in campionato: 3 punti meritati dopo la serie di sfortune con cui hanno dovuto fare i conti nelle prime gare.

TABELLINO

Grottammare Calcio: Fatone, Orsini, Fuglini (dal 30’ st Tombolini), Tassotti, Traini, Fiscaletti, Jallow, Alighieri (dal 26’ st Haxhiu), Cisbani, Palestini (dal 25’ st Mascitti), De Panicis. A disposizione: Palanca, Silvestri, Haxhiu F., Manni, Fiscaletti A., Sterpi.

Urbino Calcio: Stafoggia, Nisi, Mattioli, Pagnoni, Giunchetti, Fontana, Pierucci, Saine, Renzi, De Angelis, Morani. A disposizione: Stafoggia A., Cenerini, Bonci, Angelini, Gabellini, Pierotti, Pretelli, Borioni, Santi.

Marcatori: 2’ pt Alighieri (G), 7’ pt Cisbani (G), 29’ pt De Angelis, 32’ pt Saine (U), 36’ st Orsini (G).

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti nel post gara:

Samuele Cisbani: “Sono contento del gol, soprattutto perché ha contribuito a portare a casa la prima vittoria. Penso che sia stato un risultato meritato perché abbiamo reagito bene alla rimonta subita nel primo tempo. Siamo contenti, ora dobbiamo continuare su questa strada e con questa determinazione”.

Mister Massimiliano Zazzetta: “Nonostante non valesse per il campionato, già mercoledì avevamo dato un segnale importante con alcuni giocatori. Oggi con altri ragazzi ci siamo ripetuti: per loro è importante perché aiuta a migliorare l’autostima e serve per dare continuità ai sacrifici che si fanno. Oggi di positivo ho visto tantissimo sacrifici e molti recuperi di palla in fase offensiva. Questa vittoria ci permetterà di lavorare con maggiore spirito di squadra”.

