GROTTAMMARE -E’ arrivato il fatidico giorno della premiazione del Grottammarese dell’Anno 2020, atteso da tutta la cittadinanza rivierasca.

Il premio è inserito nella manifestazione “Una Rotonda sul Mare” di sabato 9 ottobre alle ore 21,15 presso il Teatro delle Energie, organizzata dall‘Associazione Lido Degli Aranci in collaborazione con la Confcommercio della Provincia di Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Grottammare.

Intervistato, il Dottor Antonello Maraldo, ha rilasciato la seguente dichiarazione dove traspare il suo grande amore per Grottammare: “Questo premio mi riempie di soddisfazione perché viene da importanti rappresentanti del mio Paese che hanno anche pensato, premiando me, di valorizzare il ruolo dei sanitari nella prima fase dell’epidemia di Covid. In particolare quella del “ sistema Marche “ che ha tenuto egregiamente. Ho poi misurato l’importanza del premio anche a livello regionale e nazionale dai tanti messaggi e telefonate che ho ricevuto da lunedì ad oggi; spero di poter essere all’altezza di tale riconoscimento continuando a lavorare con profitto nella nostra sanità per il bene del nostro territorio.”

Alla serata parteciperanno le più alte cariche della sanità Regionale per condividere quei bei momenti di gioia del loro Direttore Amministrativo delle Torrette di Ancona.

