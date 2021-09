Dal 4 ottobre la società blu, che conta già diverse decine di iscritti nel proprio settore giovanile, avvierà corsi di pallamano al palazzetto comunale di Monsampolo in via Giovanni Battista Corradi

MONTEPRANDONE – Non più solo a Monteprandone, ma ora anche a Monsampolo del Tronto. L’Handball Club mette radici sempre più profonde nel territorio e guarda pure ai Comuni limitrofi.

Dal 4 ottobre la società blu, che conta già diverse decine di iscritti nel proprio settore giovanile, avvierà corsi di pallamano al palazzetto comunale di Monsampolo in via Giovanni Battista Corradi, il lunedì dalle 15 alle 16 e il martedì dalle 16 alle 17. Con una promozione: l’iscrizione per i primi 10 ragazzi che si prenoteranno sarà gratuita. Una promozione e una novità: si potranno tesserare, al costo di 150 euro, anche le ragazze. Un segnale ben preciso, con l’HC prossima a istituite una squadra femminile.

Per informazioni si possono contattare il 329 1092055 (Raffaele) oppure il 393 9168951 (Pierpaolo). Le iscrizione all’Handball Club Monteprandone sono aperte tutte l’anno.

