SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata dedicata all’inclusione quella di domenica 26 settembre al Museo del Mare di San Benedetto, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio.

Si parte alle ore 17 presso la sede del Museo del Mare con un evento dal titolo “Guide per un giorno”, un’esperienza dedicata all’inclusione come sinonimo di cultura. Guide speciali saranno i soci della Sordapicena e dell’Ens (Sezione Provinciale Ascoli-Fermo) che accompagneranno il pubblico in una coinvolgente visita guidata in Lis. Un’occasione per conoscere la storia e le curiosità del Museo Ittico “Augusto Capriotti” con uno sguardo nuovo, un modo per trovarsi per un po’ “dall’altra parte”,

Il costo è di 4 euro.

La prenotazione è obbligatoria.

