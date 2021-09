GIULIANOVA – “Nei controlli di questa notte del Nucleo Radiomobile è incappato anche un rosetano di 45 anni, il quale è stato fermato alla guida della sua auto in evidente stato di ubriachezza, rifiutandosi anche di sottoporsi al previsto controllo con l’etilometro. È stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida”.

Tutto ciò è narrato, tramite nota stampa giunta in redazione il 21 settembre, dal Comando Provinciale di Teramo.

