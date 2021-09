GROTTAMMARE – Termina a reti inviolate l’esordio casalingo del Grottammare in Eccellenza, protagonista di un’ottima prestazione contro la coriacea Biagio Nazzaro. Nella prima frazione occasioni da entrambe le parti, con gli ospiti che colpiscono una traversa e i padroni di casa pericolosi con Adami e Alighieri.

Nella ripresa è pioggia di occasioni per il Grottammare, ma il portiere Tomba chiude la saracinesca con interventi prodigiosi su Alighieri, Mascitti, Adami e Manni. L’estremo difensore della Biagio Nazzaro nel finale di gara para anche un rigore a Mascitti, prima di compiere un ultimo, decisivo intervento sul solito Adami.

Ecco le dichiarazioni Mister Zazzetta: “Provo tanto rammarico per i miei ragazzi, perché tutti i componenti della rosa stanno lavorando come un allenatore spera durante la settimana e in partita. Dobbiamo continuare a saper soffrire nei momenti di difficoltà, cercando di avere più malizia in zona gol: oggi sono convinto che, se fossimo andati in vantaggio, si sarebbero aperti spiragli per fare ancora meglio. I ragazzi devono avere coraggio e continuare su questa strada”.

Ecco le dichiarazioni di Gianluca Adami: “Il pareggio ci lascia dispiaciuti perché volevamo sfruttare meglio le occasioni sprecate. Ci teniamo questo punto e puntiamo a migliorare per le prossime gare. I margini di miglioramento sono molto alti perché la nostra è una squadra giovane: di giorno in giorno mi trovo sempre meglio con i compagni e con il mister”.

IL TABELLINO

GROTTAMMARE CALCIO: Fatone; Carminucci, Traini, Piunti; Fuglini, Fiscaletti, Cisbani, Tombolini (dal 27’ st Manni); Alighieri (dal 43’ st Haxhiu), Adami, Mascitti (dal 41’ st De Panicis). A disposizione: Talamonti, Silvestri,Tassotti, Daffeh, Favelli, Sterpi. Allenatore Massimiliano Zazzetta.

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Terranova, Marasca, Giovagnoli, Bellucci, Gallotti, Gregorini, Rossini, Frulla, Parasecoli, Ruzzier. A disposizione: Marziani, Paradisi, Brega, Marini, Marinelli, Falini, Pieraliso, Pierandrei, Paccamiccio. Allenatore Giammarco Malavenda.

