SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota di Pier Giorgio Camaioni, giunta in redazione il 19 settembre. Omaggio a Tonino Armata.

Tonino era un po’ jazz. Nel lavoro, nella politica, nella vita. Respirava libri e poesia. Lottava per i bambini, per la loro infanzia, per la loro crescita sana.

Tonino era piccolo ma grande. Certi non lo capivano. Tonino era un po’ jazz

