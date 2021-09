SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è concluso in bellezza il progetto ‘Riù-siamo Estate’, promosso dalla cooperativa “Botteghe della Speranza” con la Ludoteca Riù di Ascoli Piceno, la struttura nata come centro di raccolta e valorizzazione, attraverso il gioco, dei materiali di scarto facilmente riutilizzabili.

Dopo il successo dei campi estivi realizzati insieme ai Sestieri della Quintana, l’evento finale, ieri, si è trasferito dal fiume al mare e ha abbracciato la Giornata Internazionale “Beach Clean Up – Il mondo si cambia con il gesto di tutti”: l’appuntamento, per la pulizia delle spiagge, promosso ogni anno dalla Fisa, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, all’interno della Riserva Regionale Sentina.

“Il nostro obiettivo come Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è di sensibilizzare la cittadinanza, e soprattutto le nuove generazioni, a una sempre maggiore attenzione e cura dell’ambiente che ci circonda. Per questo portiamo avanti il nostro progetto ‘Ascoli Green’ attraverso il quale vogliamo veicolare questi valori e migliorare sempre di più la qualità della vita degli ascolani. ‘Riù-siamo Estate’, promosso dalla cooperativa ‘Botteghe della Speranza’ con la Ludoteca Riù, rappresenta un tassello importante di questa ‘missione verde’, perché permette di istruire i bambini attraverso il gioco su temi importanti come quello della tutela e della salvaguardia ambientale”.

I bambini si sono trasformati in ‘investigatori’ e sono partiti alla ricerca delle plastiche e delle microplastiche presenti in spiaggia. La giornata è proseguita con la simulazione del recupero e del soccorso e con giochi di gruppo con clown. L’evento si è chiuso con la conoscenza degli amici a quattro zampe, pillole di buon comportamento e con la simulazione della ricerca di una animale disperso. Presenti Iole Egidi, responsabile nazionale Fisa Settore Protezione Civile, Francesco Di Giglio, Ufficiale della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, i clown della Chimaera Association e Fisa, le Unità Cinofile Fisa e Conero Rescue Dogs Fisa, Ruggero Latini, presidente della Riserva Sentina, Sabina Evangelisti, Responsabile area Riserva, e Emi Spinucci, presidente della cooperativa Botteghe della Speranza.

“Il bilancio del progetto ‘Riù-siamo Estate è più che positivo – racconta Emi Spinucci, presidente della cooperativa ‘Botteghe della Speranza’ – i ragazzi che hanno trascorso l’estate con noi hanno apprezzato tutte le attività e non volevamo che la giornata conclusiva fosse da meno. Per questo abbiamo chiesto alla Fisa di ‘ospitarci’ in questo importante momento e la risposta è stata subito positiva. Alla giornata hanno partecipato una ventina di bambini e ragazzi con altrettante famiglie e la suggestiva sede ha fatto da collante tra due realtà: Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Ringraziamo il Comune di Ascoli Piceno che ha sostenuto questo evento e tutto il progetto con entusiasmo e partecipazione”.

“Per la Giornata Beach Clean Up, la Fisa ha messo in campo la campagna Sea Rescuers Against Plastic – sottolinea Iole Egidi -. Fortemente voluta dalla responsabile biologa, Martina Capriotti, la campagna ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione nei confronti della tutela ambientale, dell’inquinamento marino e in riferimento all’uso delle plastiche. La presenza dei più piccoli ha rappresentato un valore fondamentale, perché saranno i guardiani del domani”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.