Protagonista della kermesse pesarese è stato Leonardo Chiappini che si è aggiudicato nella prima giornata il titolo dei 1200 metri siepi correndo in 3’39”40, per poi concedere il bis la domenica con l’oro sui 2000 metri in 6’23”30, nuovo record sociale

PESARO – Sabato 11 e domenica 12 settembre si sono svolti a Pesaro i Campionati regionali individuali delle categorie Allievi e Cadetti che hanno regalato grosse soddisfazioni per i portacolori della Collection Atletica Sambenedettese.

Le belle notizie arrivano, come accade sempre più spesso in questa annata, dal mezzofondo: protagonista assoluto della kermesse pesarese è stato Leonardo Chiappini che si è aggiudicato nella prima giornata il titolo dei 1200 metri siepi correndo in 3’39”40 e dominando la gara per poi concedere il bis la domenica con l’oro sui 2000 metri a suon di nuovo record sociale con 6’23”30, crono che cancella il precedente record detenuto da Lorenzo Corsini.

Eccellente partecipazione dell’altro golden boy del mezzofondo sambenedettese Lorenzo Pompei che giunge secondo nei 1000 metri correndo in 2’48”03 e terzo nei 2000 con 6’24”36, tempi che demoliscono i precedenti record personali.

Si migliorano anche gli altri due cadetti dello squadrone del mezzofondo orange con Lorenzo Cameli (2’57”46 nei 1000 metri e 6’53”30 nei 2000 metri) e Niccolò Curzi (3’11”61 nei 1000 e 7’04”47 nei 2000 ).

Tra gli Allievi, l’altro enfant prodige della Collection Samuele Mattioli si aggiudica, come da pronostico, i 1500 metri vinti in 4’21”67 mentre nei 3000 metri conquista la medaglia di bronzo correndo la distanza in 9’35”13.

Da segnalare il miglioramento dell’allievo Matteo Collini sugli 800 metri corsi in 2’21”29.

Nella velocità, sesto negli 80 metri il cadetto Mattia Alesiani in 10”05 che esordisce alla grande nel salto triplo conquistando l’argento con la misura di 11,83, mentre tra le cadette negli 80 metri le Lorenza Prado ed Elena Capocasa corrono rispettivamente in 11”41 ed 11”74.

Nel settore salti, argento nell’alto Allieve di Sofia Straccia con 1,40 mentre il cadetto Davide Domenichetti conquista il bronzo nel salto con l’asta saltando 2,40 e classificandosi al quinto posto nell’alto con 1,53, entrambe misure da personal best.

Infine tra le Cadette quarta Sofia Filioni nell’alto che si migliora con 1,35, Beatrice Brutti è quarta nel salto triplo con il nuovo record personale di 9,46 ed Anna Giorgini si migliora aggiudicandosi il bronzo nel lancio del disco con la misura di 17,90.

Spostandoci nel vicino Lazio, a Rieti si sono svolti i Campionati Italiani Master che hanno visto i portacolori della Collection Atletica Sambenedettese aggiudicarsi ben 4 medaglie d’argento con Carlo Sebastiani nel lancio del peso nella categoria M60, Franco Marchegiani nel lancio del martello e martello con maniglia categoria M85 e Matteo Piemontese nei 5000 metri nella categoria M70.

Un week end degno di soddisfazioni per l’Atletica Sambenedettese ma soprattutto per i tecnici del mezzofondo Mauro Marselletti e Denis Curzi!

