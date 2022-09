ANCONA – Sabato 10 e domenica 11 settembre si sono svolti ad Ancona i Campionati Regionali individuali delle categorie Cadetti che hanno regalato grosse soddisfazioni per i portacolori della Collection Atletica Sambenedettese.

E’ stata una vera e propria pioggia di medaglie per gli Orange con ben 8 ori, 4 argenti e 2 bronzi conquistati nella rassegna dorica.

Tra le cadette doppio oro per Elena Marchionni che si aggiudica la gara del salto in alto con la misura di 1,60 , terza Cristina Bovara con 1,45. Elena concede il bis in pista bruciando tutte le sue avversarie sul filo di lana nella gara degli 80 metri ad ostacoli con l’eccellente crono di 12”54, purtroppo ventoso di un soffio ( vento +2,2), gara che vede al quarto posto Serena Mignini con 13”03 che si laurea poi campionessa regionale nel lancio del peso con la misura di 8,76.

Oro anche per la gemella Cristina Mignini che vince la gara del salto triplo atterrando a 10,58 , suo personal best oltre a migliorarsi anche nei 300 metri dove giunge seconda correndo in 44”15.

Nel salto con l’asta bronzo per Ludovica Zanardini con 2,40 e quarto posto per Chiara Piergallini che si migliora saltando anche lei 2,40.

Come ciliegina sulla torta, la squadra Orange, composta Francesca Colati, Serena Mignini, Mariasole Poliandri e Cristina Mignini, si aggiudica la staffetta 4 x 100 sfrecciando in 53”39.

Tra i Cadetti, da segnalare innanzitutto le eccellenti performances di Mattia Alesiani oro nel salto triplo con 12,43 ed argento nel lungo con la misura di 6,10, entrambi primati personali e primo e secondo posto di Emil Bagnara rispettivamente nel lancio del disco ( 25,05 suo personal best ) e nel lancio del giavellotto con la misura di 40,55. Dominio nel salto con l’asta con l’oro di Alessio Collini che sale fino a 2,90 e l’argento di Giulio Sozio con 2,70, risultati, manco a dirlo, personal best per i due atleti mentre si aggiudica il bronzo Daniele di Salvatore nei 300 ostacoli correndo in 46”95, suo personal best oltre a conseguire il suo personale anche nei 300 piani con il tempo di 43”13.

Da menzione alcuni atleti ed atlete che si sono migliorati contribuendo alla classifica finale dei Campionati di società che vedrà presumibilmente la Collection Atletica aggiudicarsi il primo posto a livello femminile e la piazza d’onore tra i Cadetti: Beatrice Brutti e Mariasole Poliandri nei 300 piani, Matilde Marchetti nei 1000 e 2000 metri, Riccardo Doremi negli 80 metri e Mattia Curzi nei 1000 oltre alla partecipazione della velocista Aidana Sharypbekova, delle lunghiste Chiara Piergallini e Jamea Sarcinella e del mezzofondista Davide Giannetti.

Tra le gare di contorno, vittoria di Leonardo Chiappini negli 800 metri con il crono di 2’04”49, gara che vede i miglioramenti di Matteo Collini ( 2’14”14 ) e di Lorenzo Cameli ( 2’15”45 ).

Passando dalla pista alla strada, buoni piazzamenti sono stati conseguiti al Campionato Italiano su strada Allievi della 10 km con il 14mo posto di Luciano Carallo, il 25mo di Lorenzo Pompei, il 42mo di Leonardo Chiappini ed il 44mo di Matteo Collini mentre tra gli juniores si piazza 32mo Samuele Mattioli.

Un doveroso plauso va ai tecnici Cesare Alesi, Ausonio Assenti, Karin Periginelli, Mauro Marselletti e Denis Curzi la cui dedizione e professionalità hanno consentito ancora una volta di tenere alto il nome dell’atletica sambenedettese a livello regionale.

La stagione outdoor volge oramai al termine, l’ultimo appuntamento riguarda la Categoria Ragazzi con i Campionati Regionali individuali che si svolgeranno il 2 ottobre a Porto Sant’Elpidio, manifestazione che vedrà sicuramente ancora una volta protagonisti i giovani atleti ed atlete della Collection Atletica Sambenedettese.