I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova nella nottata appena trascorsa hanno effettuato una serie di posti di controllo, avvalendosi anche dell’ausilio tecnico dell’eletilometro in dotazione. In totale sono stati controllati ventisette veicoli e identificate cinquantadue persone, due delle quali sono state sanzionate: si tratta di un ventottenne di Roseto degli Abruzzi, trovato alla guida del proprio veicolo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (l’uomo, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi al prescritto accertamento tossicologico), e di un giuliese di quarantasei anni, sorpreso ubriaco alla guida.

L’accertamento, in quest’ultimo caso, è avvenuto mediante l’etilometro in dotazione. Per entrambi si è reso necessario procedere al ritiro della patente di guida e alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

