SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto è bene quel che finisce bene.

Dopo cinque giorni di camminata, da Bucchianico provincia di Chieti, a piedi la nuova Compagnia dell’Anello ha portato a compimento la missione: l’anello del potere è stato gettato dentro al Vesuvio. Il tutto è visibile nella pagina Instagram e Facebook “My Hobbit Life”.

Una spedizione voluta da Nicolas Gentile e con all’interno anche i due sambenedettesi Cristian Di Giacinto e Stefano D’Angelo.

Cinque giorni in cui l’allegra truppa ha dimostrato grande carisma e folkore in nome del capolavoro cinematrografico di Jackson tratto dai libri di Tolkien. E il supporto ai viandanti non è mancato con persone e associazioni che hanno ospitato in più occasioni la Compagnia.

Il tutto è stato fatto per lanciare il “crowfounding” per sostenere il progetto di tutta la Contea creata dall’abruzzese Nicolas Gentile a Bucchianico che sarà operativa già dall’estate del 2022.

Tutte le info nel nostro articolo precedente

