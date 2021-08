Da Bucchianico, provincia di Chieti, Stefano D’Angelo e Cristian Di Giacinto, insieme ad altri sette membri, raggiungeranno a piedi il Vesuvio per gettarvi all’interno l’Anello. Un’idea di Nicolas Gentile, nata non solo per rievocare il capolavoro di Tolkien e Jackson ma anche per riscoprire le bellezze naturali del nostro territorio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono passati vent’anni esatti da un capolavoro cinematografico tratto da uno straordinario libro.

Parliamo del “Signore degli Anelli” trilogia colossal fantasy co-prodotta, co-scritta e diretta del regista neozelandese Peter Jackson, basata sull’omonimo romanzo scritto da J. R. R. Tolkien. I volumi furono scritti dall’inglese tra il 1937 e il 1949 e furono pubblicati in tre testi dal 1954 e 1955 riscuotendo un grande successo. Racconti ancora in voga oggi.

Il primo capitolo cinematografico, “La compagnia dell’Anello”, vide la luce nel 2001 e fu subito “sold out” in tutti i cinema del mondo con i botteghini che hanno letteralmente sbancato. I successivi capitoli, “Le due Torri” e “Il ritorno del Re”, uscirono nei due anni successivi e collezionarono consensi e riconoscimenti tra cui 18 Oscar complessivi.

A distanza di vent’anni, quest’estate, in molte sale cinematografiche italiane è stata riproposta la trilogia di Peter Jackson e in tanti, nostalgici e giovani, hanno assistito con emozione alle proiezioni.

Nel vicino Abruzzo è nato un progetto molto interessante. A Bucchianico (provincia di Chieti) si sta ricostruendo la mitica Contea dei Mezzuomini, chiamati anche Hobbit, dove abitano gli storici personaggi del “Signore degli Anelli” come Frodo e Bilbo Baggins, giusto per citare quelli più illustri. Un luogo che sarà visitabile e ricco di iniziative varie.

Un’idea nata e realizzata da Nicolas Gentile, di Bucchianico, e visibile nel sito www.laconteagentile.it. Sul portale, infatti, si legge: “Ho deciso di costruire la Contea per condividerla con tutti coloro nel cui cuore albergano gentilezza, coraggio e semplicità. Sono geologo, pasticcere, creatore di eventi e a breve anche Sindaco della Contea. Il mio scopo nella vita è vedere la meraviglia negli occhi degli altri e di vivere insieme a loro una vita fantastica. Il nostro progetto di costruire la Contea si scinde in due parti: quella morale, più ‘umana’ e intima e quella architettonica ed esperienziale. Abbiamo acquistato il terreno nel 2018 e l’abbiamo reso molto hobbit style piantumando alberi e curando quelli già esistenti. C’è già una piccola casa hobbit usata perlopiù come Punto d’Informazione per il progetto a venire e grazie alla quale abbiamo già realizzato numerosi eventi tematici. Il progetto architettonico delle piccole case hobbit è quasi terminato e nell’estate del 2021 creeremo già i sentieri e finiremo la piantumazione di alberi ad alto fusto e il posizionamento di staccionate e ponti per attraversare il ruscello che scorre di fianco la collina della Contea. Alla fine di settembre 2021 metteremo online il Crowdfunding per sostenere il progetto di tutta la Contea che sarà operativa già dall’estate del 2022″.

Ma ancora più imminente è un altro affascinante progetto di Nicolas Gentile che vede anche il coinvolgimento di due ragazzi di San Benedetto del Tronto: “Venerdì 27 agosto, io e altri otto avventurieri, travestiti dai personaggi de ‘La Compagnia dell’Anello’, partiremo da Bucchianico, proprio dalla piccola casa hobbit che ora si erge nella Contea e arriveremo, il 2 settembre sul Vesuvio per gettarvi all’interno l’unico Anello”.

Nicolas Gentile aggiunge: “Sarà un viaggio epico, irto di veri pericoli e di grandi fatiche. Ogni giorno bisognerà percorrere a piedi almeno 30 chilometri (quindi all’incirca 6 ore di marcia giornaliere) per poter giungere in tempo sul nostro Monte Fato, si dormirà e si mangerà all’aperto sotto il sole e le stelle, sotto il cielo terso e sotto la pioggia. Se saremo fortunati, troveremo rifugio e ristoro presso coloro che vorranno aiutarci, ma in ogni caso dovremo contare sulle sole nostre forze per arrivare a destinazione ed entrare nella leggenda”.

“Pensateci: non è mai realmente accaduto che una Compagnia di 9 persone partisse da una casa hobbit per arrivare ad un vero vulcano e gettarvi dentro un Anello – dichiara Nicolas – E questo Anello, che è soltanto una replica, rappresenterà tutta la paura e la disperazione che attanagliano questo mondo oggigiorno e gettarlo avrà un significato molto importante: che il coraggio e la speranza possono nuovamente far parte delle nostre vite e del nostro mondo, straordinario e bellissimo tanto quanto la Terra di Mezzo”.

Un viaggio, infatti, che non vuol essere solo la rappresentazione di un capolavoro cinematografico e letterario, ma anche una riscoperta delle bellezze naturali presenti in Italia, tante volte sottovalutate.

Nicolas Gentile conclude: “In totale la spedizione sarà composta da 9 membri della Compagnia dell’Anello che dovranno indossare gli abiti dei personaggi che verranno loro assegnati (e che saranno forniti, per tutta la durata del viaggio, dal sottoscritto) più altre 3 persone che si occuperanno della nostra salute e della logistica (trasporto tende, cibo e altro). Oltre me, ci saranno altri 5 membri scelti dal sottoscritto per ragioni di carattere culturale, mediatico, conoscitivo e logistico”.

Ed ecco la nuova Compagnia dell’Anello che da Bucchianico giungerà il Vesuvio per gettarvi all’interno l’Anello:

Nicolas Gentile (Bucchianico, provincia di Chieti);

Davide Cavallo (Francavilla al Mare, provincia di Chieti);

Stefano D’Angelo (San Benedetto del Tronto);

Giovanni Battista Novaro (Imperia);

Leonardo Cardillo (Castelforte, provincia di Latina);

Francesco Lemma (Chieti);

Riccardo Concentri (Vicenza);

Cristian Di Giacinto (San Benedetto del Tronto);

Stefano Mangusta (Roma);

Riviera Oggi, che seguirà (e vi aggiornerà) il viaggio epico, augura alla Compagnia le migliori fortune…e attenderemo il vostro arrivo alla prima luce del quinto giorno, all’alba guarderemo verso Est…

Almeno con il pensiero saremo sicuramente lì.

