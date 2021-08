MONTEPRANDONE – Anche l’Handball Club Monteprandone alla Festa dello Sport di Monsampolo del Tronto, che si terrà dal 3 al 5 settembre, sia nel capoluogo che nella frazione di Stella.

La festa, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive che operano sul territorio, nasce per far conoscere e praticare le discipline sportive attive a Monsampolo che, quest’anno, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, si apprestano a vivere un anno di ripartenza, con la speranza che si possa tornare a vivere e a praticare le sport senza limitazioni e restrizioni.

L’HC Monteprandone parteciperà con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile.

Cerimonia di apertura venerdì alle 17 nella nuova piazza di Stella di Monsampolo. E nelle due giornate successive ricco cartellone sia al mattino che al pomeriggio. Chiusura alle 21 di domenica.

Le esibizioni, i giochi e la pedalata in famiglia sulle rive del Tronto della giornata conclusiva (dalle 10 alle 12), sono aperti a tutti, adulti e bambini, e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid.

In caso di maltempo la Festa dello Sport sarà rinviata a data da destinarsi.

