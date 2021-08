Il terzo e ultimo appuntamento della raffinata kermesse, organizzata dall’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, sarà dedicato al poeta Bartolo Cattafi e avrà come ospiti Diego Bertelli, curatore dell’opera completa del poeta, e Raffaello Simeoni in duo con Marcello De Carolis.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il terzo e ultimo appuntamento di In Art, la rassegna letteraria e musicale organizzata dall’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, il patrocinio e il sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto e del Consiglio Regionale-Assemblea legislativa delle Marche e lo Studio Latini di Alba Adriatica come sponsor ufficiale, è in programma per martedì 24 agosto, alle ore 21,15, presso il Circolo Nautico di San Benedetto del Tronto.

La serata, “Terra e mare d’ eccessi”, sarà un omaggio al poeta siciliano Bartolo Cattafi, per il novantanovesimo anniversario della sua nascita, e avrà come ospiti Diego Bertelli, che presenterà il libro da lui curato “Bartolo Cattafi. Tutte le poesie” (Edizioni Le Lettere), e Raffaello Simenoni che, in duo con Marcello De Carolis alla chitarra battente, si esibirà nel concerto di musica popolare d’autore “Cunti e canti”. Dialogherà con gli ospiti Elvira Apone.

Quella di Bartolo Cattafi è stata una delle voci più originali della poesia italiana contemporanea, seppure i suoi versi, nonostante i riconoscimenti di alcuni tra i maggiori poeti e critici del Novecento, siano stati dispersi e dimenticati, o disponibili solo in antologie. L’edizione che verrà presentata il 24 agosto a In Art, a cura di Diego Bertelli, offre per la prima volta una panoramica completa sull’opera di Cattafi, raccogliendo tutta la sua produzione poetica, corredata da una dettagliata cronologia, da un ampio apparato di notizie sui testi, da un’aggiornata bibliografia e da una serie di appendici in cui sono riunite le poesie disperse e quelle edite in plaquette ed edizioni per bibliofili. Con l’introduzione firmata da Raoul Bruni, saggista di fama internazionale e docente presso l’Università Cardinale S. Wyszynski di Varsavia, questo testo restituisce a Cattafi il giusto posto nel panorama europeo del Novecento.

Diego Bertelli è critico, traduttore e poeta. Giornalista pubblicista, ha pubblicato diversi saggi apparsi su riviste accademiche italiane e straniere. Collabora con riviste letterarie e lit-blog, occupandosi principalmente di poesia contemporanea. È autore dello studio monografico “Viaggio al termine della scrittura. Calvino Pasolini Bazlen Parise Cattafi” (Le Lettere 2017), della plaquette di poesia “L’imbuto di chiocciola” (Edizioni della Meridiana 2005) e ha sceneggiato il graphic novel “I giorni del vino e delle rose”, con illustrazioni di Silvia Rocchi (Valigie Rosse 2016). Tra le sue pubblicazioni più recenti, l’edizione di “Tutte le poesie di Bartolo Cattafi” (Le Lettere, 2019), la traduzione di “La quercia” di Walt Whitman, con illustrazioni di Brian Selznick (Tunué, 2019), quella dei maestri del racconto gotico Ambrose Bierce, Horace Walpole, Montague Rhodes, James e Edward Frederic Benson per la collana “La biblioteca di Lovecraft” (Arcoiris, 2019) e del romanzo breve “Il grande cerchio” di Henry S. Whitehead (Arcoiris, 2020). È redattore della rivista bilingue “TheFLR” e fa parte del comitato scientifico della rivista internazionale di poesia e critica “Italian Poetry Review”. Insieme a Raoul Bruni, dirige la collana di poesia contemporanea “Novecento/Duemila” per la casa editrice Le Lettere ed è curatore del sito ufficiale di Bartolo Cattafi: www.bartolocattafi.it.

Cantante, musicista, compositore, Raffaello Simeoni suona flauti moderni, antichi e tradizionali, cornamuse, organetti, ciaramelli, liuti arabi e ghironda. Attivo dalla metà degli anni ‘80, si occupa di divulgare la musica appartenente alla tradizione di popoli di ogni nazione e cultura per favorire l’aggregazione sociale e la conoscenza dei valori insiti nella cultura popolare, con un’attenzione particolare alla tradizione italiana. Con l’associazione “Griot” dal 1985 al 2000 e poi con “Mundus”, ha proposto e propone al pubblico la musica etnica, il canto popolare, le danze del mondo, gli strumenti tradizionali, la loro provenienza e costruzione. Tra le sue attività da segnalare: “Il Giro del Mondo in 80 suoni”, una lezione concerto sui suoni del Mediterraneo, del Medio Oriente, del Nord Europa e delle civiltà Siberiane, dell’India, della Cina, del Giappone, dei Nativi Americani e delle popolazioni Precolombiane attraverso i secoli. Ha realizzato colonne sonore per spettacoli teatrali, film, balletti e fiction, tra cui “Troilo e Cressida”, “Breviario del Mediterraneo” con Omero Antonutti, “As you like it”, il “Decamerone”, “Le Troiane” con Pamela Villoresi, “Odisseo”, dramma dell’Iliade con musica ispirata dalla tradizione balcanica e greca, “Sotto la luna”, con Claudia Gerini, “Matrimoni” di Cristina Comencini, con Stefania Sandrelli e Diego Abatantuono, il film iraniano Orso d’argento a Berlino nel 2009 “About Elly”, due film documentario di G. Pannone “Lascia stare i santi” e “Scherza con i fanti”, premiati a Venezia nel 2019; ha organizzato diversi festival musicali, tra cui il festival di avanguardie etniche “Ars Acustica” con Jan Garbarek, John Rembourn, Paramashivam Pilai, Wim Mertens, Nour Eddine, Micrologus, il festival Thalatta Thalatta, con gruppi provenienti da vari paesi del mondo, e ha suonato sui palchi di Stati Uniti, Russia, Cina, Messico, Iraq, Egitto, Svezia, Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Bosnia, Croazia, Romania, Ungheria, Polonia, Belgio. Tunisia. Tra i premi e i riconoscimenti ricevuti ricordiamo il primo premio al Festival di Recanati, il premio come miglior disco e voce al Festival di Mantova, il secondo Premio Tenco, il premio come Miglior disco dell’anno FNAC Spagna, “Mater Sabina” tra i primi dieci dischi 2011 e tra le sue produzioni discografiche: “Raffaello Simeoni: Orfeo incantastorie” del 2018 (primo premio Loano e miglior disco e finalista premio Tenco 2019 ), “Terre in vista” del 2012, “Mater Sabina” del 2010, “Alchemic Simphony” del 2008, “The fure sound for Keltya Tao” e “Troubadore” del 2006, “A sud del mondo” del 2005, “Controventu” del 2004, “10 anni in una notte” del 2002, “Archeo” del 1999, “Canti Briganti” del 1997, “Griot” del 1995, “Sabir” del 1990, “L’australiano” del 1988, “Corteo” del 1986. Ha arrangiato e prodotto in collaborazione più di cento titoli discografici con distribuzione mondiale; ha collaborato con musicisti come Ambrogio Sparagna, Francesco de Gregori, Micrologus, Claudio Baglioni, Avion Travel, Giovanna Marini, Ron, Hevia, Carlos Nunez, Eugenio Bennato, Vincenzo Zitello, Riccardo Tesi, Noa, Banco del Mutuo Soccorso, Moni Ovadia, Lois Bacalov; dal 2018 è direttore artistico del Festival musicale e teatrale per la Fondazione Varrone di Rieti e attualmente collabora con l’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, oltre che con la casa editrice “Squilibri e Finisterre”, con cui è in uscita il libro “Il flauto nelle tradizioni del mondo”.

Con alle spalle numerosi album, prima con “Novalia”, poi da solista e in formazioni con collaborazioni nazionali e internazionali, dalla musica antica passando per quella popolare fino alla contemporanea, Raffaello Simeoni ha reinventato la World Music italiana, rilanciando al mondo progetti originali dove l’antico e il moderno si fondono in un linguaggio che parte dalla sua terra di Sabina. Lui abbraccia il mondo fino alla più piccola, lontana e nascosta terra, riscoprendo culture attraverso canti, dialetti e inusuali strumenti musicali. Con questo spettacolo dal vivo, “Cunti e canti”, Raffaello Simeoni, con la sua potente voce e i tanti suoni che lo rappresentano, insieme a Marcello De Carolis alla chitarra battente, racconterà le sue canzoni e le sue ballate, accompagnando gli ascoltatori in un percorso musicale appassionato e suggestivo, che comprenderà anche un intenso omaggio al poeta Bartolo Cattafi.

Evento organizzato dall’Associazione Culturale Rinascenza –

Direzione artistica Annalisa Frontalini

Con il Patrocinio e il Sostegno del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO e del CONSIGLIO REGIONALE – Assemblea legislativa delle Marche

Sponsor ufficiale STUDIO LATINI gestione patrimoni immobiliari

Sponsor

MEDOC pizzeria birreria – GIOCONDI strumenti musicali

COPY SERVICE – CIRCOLO NAUTICO Sanbenedettese

RADIO ABRUZZO MARCHE

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. In caso di pioggia si svolgeranno presso il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto.

Per informazioni e prenotazioni via sms o whatsapp: 339 4211362.

