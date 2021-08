MONTEGIORGIO – Domenica 22 agosto è il gran giorno della finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto 2021. La notte dei drivers, fatta di agonismo e grinta, che racconterà, a chi avrà la fortuna di esserci, un ulteriore capitolo della storia del grande talento dei guidatori italiani, sempre più competitivi a livello continentale.

Questa settimana doppio appuntamento con le corse al trotto in notturna, venerdì 20 agosto con una giornata di sette corse (a partire dalle ore 20:00) dedicata alle belle isole italiane (Capri, Ischia, Asinara, Eolie, Elba e Procida) apprezzate in tutto il mondo e meta turistiche internazionali. Sarà un venerdì molto “Sabato del Villaggio”, scomodando il sommo poeta Leopardi, perche nel parterre si parlerà già della finale del Campionato CIGT in programma per domenica 22 agosto, che proporrà nove corse: il Gran Premio Marche Maschi Elio Mattii, per maschi indigeni di tre anni, una corsa gruppo 3 con una dotazione premi di 40.040 euro, il Gran Premio Marche Filly Livia Grisafi Mattii, per femmine indigene di tre anni, una corsa gruppo 3 con una dotazione premi di 40.040 euro; le quattro prove della semifinale del Campionato CIGT ovvero il Premio Varenne, il Premio Ganymede, il Premio Love You e il Premio Ideale Luis; la finale del CIGT con il Premio Basilio Mattii Memorial Luigi Canzi, per cavalli esteri di 4 anni ed oltre ed indigeni di 5 anni ed oltre, una corsa gruppo tre con una dotazione premi di 40.040 euro; a cui si aggiunge il Premio Exploit Caf per femmine di tre anni e il Premio Nad Al Sheba, una corsa gentlemen per cavalli indigeni ed europei di 4 anni

Il 22 agosto sarà una domenica ricca di suggestioni tecniche e di note agonistiche, a cui si aggiunge lo spettacolo della moda e delle iniziative collaterali rivolte al poliedrico ed appassionato pubblico. Sarà una calda serata d’estate e l’ippodromo si trasformerà in un mega ristorante sotto le stelle, per tutti i palati. Ancora una volta la famiglia Mattii (con in testa Alessia, Alessandro e Salvatore) hanno fatto miracoli per creare una atmosfera di alto livello sportivo, divertente e rilassante. Inoltre ci sarà la novità assoluta di una scenografia liquida che sottolineerà ogni momento importante della serata.

I migliori 10 drivers si sfideranno sulla pista dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio nella speranza di guadagnarsi il titolo italiano, giunto alla sua 41 esima edizione: Alessandro Gocciadoro, Antonio di Nardo, Roberto Vecchione, Federico Esposito e Vincenzo Piscuoglio dell’Annunziata, Vincenzo Luongo, Dario Battistini, Maurizio Cheli, Daniele Cuglini e Giuseppe de Filippis.

Il giorno che tutti gli appassionati di trotto attendono sta per arrivare. Domenica 22 agosto all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, la famiglia Mattii mette in tavola la carta più bella della stagione estiva di corse in notturna: la finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto 2021. E’ una serata magica carica di agonismo, spettacolo e spettacoli. Inoltre in questa 41esima edizione l’ippodromo Marchigiano mette in campo, probabilmente per la prima volta nel mondo dell’ippica, una scenografia fluida, parte integrante della campagna di comunicazione “SguardiVincenti” che porta la firma di Chiara Perini. Perché l’ippica e il trotto in particolare è uno sport da vedere e sa creare grandi emozioni, basta guardare negli occhi degli atleti a 4 zampe e dei guidatori.

Sono 10 drivers in lista per aggiudicarsi il 41esimo titolo italiano: 5 hanno dovuto superare eliminatorie e qualificazioni durissime, mentre 5 sono approdati in finale per meriti.

Cinque hanno avuto accesso alla finale direttamente per meriti: il campione uscente Alessandro Gocciadoro e i primi quattro della speciale classifica dei Gran Premi: Antonio di Nardo, Roberto Vecchione, Federico Esposito e Vincenzo Piscuoglio Dell’annunziata. Gli altri venti ammessi alle prove di qualificazione sono stati: 4 scelti dalla classifica nazionale per vittorie e 15 selezionati dalle specifiche regioni.

Ecco i 10 drivers che vedremo in pista domenica per la finale del CIGT: Alessandro Gocciadoro, nato a San Secondo Parmense e residente a Salsomaggiore Terme, ha un titolo italiano incassato nel 2020; Antonio Di Nardo nato a Cercola (Napoli) e residente a San Giorgio A Cremano, ha un titolo italiano incassato nel 2015; Roberto Vecchione nato ad Aversa (Caserta) e residente Bologna, ha 4 titoli italiani incassati nel 2004, 2008, 2018 e 2019; Federico Esposito nato a Lucca e residente a Quercé in comune di Fucecchio (Firenze); Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata nato a Napoli e residente a Cesena, ha 2 titoli italiani incassati nel 2000 e nel 2006; Vincenzo Luongo nato a Napoli; Dario Battistini nato a Guidonia Monte Celio (Roma); Maurizio Cheli nato a Bologna; Daniele Cuglini nato a Perugia; Giuseppe De Filippis nato a Taranto e residente a Montegiorgio.

Le corse della finale sono cinque, le quattro con le stesse modalità delle eliminatorie e della semifinale e il Gran Premio Basilio Mattii, una prova di gruppo 3 alla quale i guidatori partecipano con cavalli scelti da loro stessi. La serata della finale del Campionato, alla fine di agosto, è ricca di spettacoli di contorno con stupende sfilate, e poi delle bellissime modelle accompagneranno i 10 drivers per la presentazione davanti al pubblico e come già detto una scenografia fluida che vi darà il benvenuto all’ingresso per continuare dopo il cancello e poi all’arrivo per la premiazione. Si inizia presto e si finisce tardi, inoltre si stanno allestendo numerosi spazi per mangiare all’aperto, oltre al Ristorante dell’Ippodromo.

Ci siamo. Al San Paolo è tutto pronto per la giornata clou della stagione estiva in notturna. Domenica 22 agosto va in scena la 41 esima finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto, il Gran Premio Marche Maschi, premio Elio Mattii, e il Gran Premio Marche Femmine, premio Livia Grisafi Mattii.

Una festa dell’ippica fatta di agonismo, passione e bellezza, e come dice la comunicazione del San Paolo, di “SguardiVincenti”.

«L’esordio della campagna di comunicazione SguardiVincenti ,progetto firmato da Chiara Perini e sposato subito da Alessia Mattii, con l’immagine dell’occhio sognante della ragazza in primo piano vicino a quello del suo amato cavallo, ci aveva tutti rassicurato, esitanti e impauriti come eravamo dalle restrizioni anticovid. – ci racconta Chiara Perini -Iniziò così nel novembre 2020, come un’inno all’ottimismo e alla speranza, il racconto dell’anima dei campioni attraverso il loro sguardo; e come in tutte le storie che si rispettino, le cose poi accadono e i protagonisti prendono forma e carattere. Ecco allora i manifesti in cui campeggiavano occhi di cavalli campioni per scandire le date delle corse che si sono susseguite da dicembre 2020 ad aprile 2021:il cavallo dall’occhio irrequieto e attento, quello bianco come la neve dallo sguardo determinato e duro di chi ha sete di vittoria, il cavallo marrone dagli occhi vigili e indagatori per finire con il cavallo dal manto nero, dallo sguardo fiero e sicuro di chi ne ha viste tante. La seconda edizione di SguardiVincenti segna ora un passaggio di testimone.

Dallo sguardo del cavallo l’attenzione si sposta sugli occhi del driver, protagonista indiscusso del racconto di questa calda estate sportiva. La foto degli occhi chiari di un driver che non ha bisogno di presentazioni, celebra l’apertura della stagione del Campionato italiano guidatori trotto 2021 e ci dà il primo assaggio di quella che sarà una carrellata di guidatori dallo sguardo che fa scintille; campioni nell’anima ognuno con la sua storia da raccontare».

