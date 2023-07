SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La voglia di creare una sinergia tra Cooperativa Adriatica , Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, Le Associazioni Albergatori e i Consorzi Turistici, per creare una rete volta al miglioramento dell’offerta turistica. L’iniziativa è stata presentata ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Hotel Relax, nella mattinata di venerdì 14 giugno, presenti i rappresentanti delle realà coinvolte.

“Ormai l’idea di turismo è esperienziale – afferma Nicola Mozzoni dell’Associazione Albergatori Riviera delle Palme – io per quanto possa farlo qui all’interno dell’hotel, sono solamente una goccia nel mare. Se noi riuscissimo tutti insieme a creare un’esperienza globale di del prodotto Marche Sud, riusciremo poi ad avere sicuramente un impatto maggiore a livello nazionale, offrendo un prodotto di qualità, perchè siamo frammentati, come una sorta di mosaico montato male, se riuscissimo a mettere tutti i pezzi nell’ordine giusto verrebbe fuori una Meraviglia”

“Noi tutti sappiamo quello che i clienti chiedono, quando arrivano in albergo – spiega Paolo Parmigiani presidente della Cooperativa Adriatica – cioè cosa possono fare durante la settimana , da qui la necessità i avere uno strumento digitale da mettere a disposizione dei clienti che sia diverso dai soliti siti internet , Trip advisor ecc. qualcosa che non distragga troppo e nel contempo li guidi alla scoperta del territorio. In questo senso è molto utile il QR-Code messo a disposizione da Riviera Oggi, che i clienti possono inquadrare per conoscere tutti gli eventi nelle vicinanze. adesso ci aiuta la tecnologia proprio per permettere a chi opera nel settore di dare informazioni e le giuste indicazioni.

L’obbiettivo è quello di agevolare la gestione delle strutture associate attraverso un’attività di assistenza e consulenza che permetta di ottenere le migliori condizioni di mercato nell’approvvigionamento di beni, servizi, impianti e attrezzature. Gli associati della Cooperativa Adriatica sono titolari di hotel, residence, stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e bar.

La partnership con l’ippodromo San Paolo ci consentirà di condividere e sviluppare un progetto ambizioso, una visione nuova nell’ambito dell’accoglienza turistica, con una serie di servizi rivolti ai turisti in collaborazione con le associazioni albergatori, Enti e consorzi turistici di Marche e Abruzzo.

Sottolineo che tutto ciò che stiamo facendo e che faremo è merito di tutta la nuova dirigenza che si sta impegnando seriamente affinché la Cooperativa possa crescere e fornire nuovi servizi ai soci”

Ampliare l’offerta turistica e favorire l’economia locale, promuovendo l’artigianato ed il settore eno-gastronomico, restano le priorità di questo progetto di rete, per regalare al turista un’esperienza unica.