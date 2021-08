SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 22 agosto, alle ore 21,30, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, la scrittrice Silvia Vecchini presenterà il libro “Una frescura al centro del petto”, edito dalla casa editrice Topipittori. L’evento, pensato per genitori, insegnanti, educatori e per tutti coloro che vogliono riflettere sulle potenzialità e sulle risorse degli albi illustrati, è a cura della libreria Nave Cervo di San Benedetto e di “Nati per Leggere” della Provincia di Ascoli Piceno. Dialogherà con l’autrice Barbara Domini della biblioteca multimediale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto. Interverranno all’incontro Laura Olimpi, referente di “Nati per Leggere” Marche e di “Nati per la Musica Marche”.

Questo albo illustrato esplora la crescita e la vita interiore dei bambini e vuole percorrere la loro dimensione spirituale, cercando di proporre delle risorse per alimentarla e arricchirla, oltre a essere una finestra per gli adulti, da cui osservare la vita interiore dei bambini e una segreta sorgente piena di domande che può risvegliare e illuminare le nostre.

L’ingresso è gratuito con Green Pass. La prenotazione è obbligatoria alla e-mail: navecervo@gmail.com

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.