SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la storica prima promozione in Serie D, parte la campagna abbonamenti del Porto d’Ascoli, che quest’anno giocherà tra le mura amiche del “Riviera delle Palme”.

Il club biancoceleste infatti, inserito nel Girone F insieme ad altre importanti realtà del centro Italia, disputerà molte gare casalinghe proprio nel “Tempio del tifo”, visto l’ok ufficiale ricevuto dal Comune dopo il grande salto dall’Eccellenza a questa nuova affascinante avventura.

Passione, Dedizione, Amicizia. Queste le parole chiave della campagna abbonamenti “We are PDA”, che punta a richiamare il grande pubblico sugli spalti. Lo stadio “Ciarrocchi“, non sarà tuttavia lasciato da parte, anzi resterà un punto di riferimento per gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile, oltre che per diversi match di club dilettantistici del nostro territorio.

Il costo dell’abbonamento annuale intero è di €100, mentre quello junior (da 8 a 12 anni) è di €50. Il punto vendita è situato presso lo stadio Marcello Ciarrocchi in Via Martiri di Marzabotto 1.

Per info telefonare al 335 5970916 (Sandro Marucci) o al 392 1645143 (Vittorio Sciarra). In alternativa consultare il sito internet www.portodascolicalcio.it

