MONTEFIORE DELL’ASO – Torna un appuntamento storico.

E’ tutto pronto a Montefiore dell’Aso per la 24° edizione la ”Maialata in Piazza”, organizzata dalla Croce Verde di Montefiore-Massignano-Campofilone, la manifestazione di punta dell’estate montefiorana che si svolgerà a Montefiore dell’Aso dal 15 al 19 Agosto.

Dopo l’edizione record del 2019 con le 15 mila presenze e dopo lo stop del 2020 causa pandemia ci si sta preparando al meglio per l’edizione 2021 nel massimo rispetto delle disposizioni attuali per evitare a assembramenti e file.

E’ stato infatti istituito un numero telefonico dedicato 371 5978740 a cui rivolgersi per prenotare il proprio tavolo ed il relativo turno di cena (9 o 21). Saranno poi i ragazzi dello Staff a prendere direttamente l’ordine al tavolo ed a consegnare il cibo.

Inoltre sarà possibile il servizio d’asporto per tutte le pietanze che si possono degustare alla Maialata.

Per accedere all’area della festa sarà obbligatorio per i maggiori di anni 12 il Green Pass. Per garantire un servizio ulteriore, per coloro che ne fossero sprovvisti, la Farmacia Comunale sarà aperta nei 5 giorni della festa sino alle ore 20.30 per effettuare tamponi nasali al costo di 8 euro per i minorenni e di 15 euro per i maggiorenni. Come ogni anno saranno preparati con maestria dallo chef, polenta bianca e rossa, braciole, costine e salsicce alla brace ed altre specialità locali il tutto innaffiato dall’ottimo vino delle nostre colline. Novità di questa edizione speciale la collaborazione con la Pro Loco che proporrà cocomero e macedonia della storica Sagra della Frutta.

Ad animare le serate in Piazza della Repubblica ci saranno il djset il 15 agosto e Gianni Amurri dj con “Vi racconto gli anni 80” il 16 agosto. Gli intrattenimenti sono previsti nel rispetto delle normative Covid.

Tutti i proventi della manifestazione andranno alla Croce Verde per l’acquisto di materiale sanitario.

